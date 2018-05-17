8 Bin TL ile Dedektif Kocasını Takip Ettirdi: Daha Sonra Olanlar ise..

Dedektif tutup kocasını takip ettirmek isteyince olanlar oldu.

Vatan gazetesinden Tolga Atar'ın bugün kaleme aldığı haberinde, kocasının davranışlarından şüphelenen Adile Ö. isimli kadın, aldatıldığını zannederek yakın bir arkadaşının önerisiyle dedektif tuttu. İnternet üzerinden bulduğu dedektif H.B. isimli kişi ile buluşan genç kadın kocasının kendisini aldattığından şüphelendiğini söyleyerek dedektiften onu takip edilmesini istedi. Adile Ö., 7 günlük takip için anlaşarak 4 bin TL'lik ücreti dedektife verdi. Takib süresinin uzaması nedeniyle 4 bin lira daha isteyen dedektife kadın bu parayı da verdi. Daha sonra ise genç kadın tuttuğu özel dedektife ulaşamadı. Bir süre sonra kendisini arayan özel dedektifin ‘kocanızla ilgili bir olumsuzluk yok’ demesi üzerine savcılığa giden kadın özel dedektif H.B.’nin kendisini dolandırdığını belirterek suç duyurusunda bulundu.

KANITLAYAMADIM

Adile Ö. savcılıkta verdiği ifadesinde konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı:

“Eşim beni aldatıyordu fakat bunu kanıtlayamadım için bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine internetten araştırma yaptım. Bu kişi H. B. ile telefonlaşarak bürosuna gittim. Eşimle ilgili ayrıntıları anlattım. İlk seferde eşimle ortak olan hesabımdan çekerek 4 bin TL verdim. Takibin uzamasını için 4 bin daha istedi onu da ziynet eşyalarımı satarak verdim. Aradan 1,5 hafta geçti telefonlarıma cevap vermeyince bürosuna gittim. Büroda çıkan olmadı. Daha sonra beni arayarak “Eşinizle ilgili olumsuz bir durum yok’ dedi. Aradan 2-3 ay geçti benimle irtibata geçmedi, telefonlarıma da cevap vermedi. Şikayetçiyim"

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Kocasından habersiz şekilde böyle bir işe kalkışması nedeniyle boşanma aşamasına geldiğini söyleyen Adile Ö. “Şikayet sonrasında eve tebligat gelmişti. Eşim Şener Ö., görünce bana sordu. Ben de her şeyi anlatmak zorunda kaldım. Bankada bulunan bir kısım parayı çekmem ve ziynet eşyalarımı da sattığımı öğrenince bana boşanma davası açtı. Davamız halen devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

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