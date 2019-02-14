8 Ay Önce Ekonomi Konuşma Diyen Kişi, Evime Ekmek Götüremiyorum Diyerek Ağladı!

24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kahramanmaraş'a bağlı Elbistan'da düzenliği mitinginde bir vatandaş Akşener konuşurken "Ekonomiden önce terörü konuşun" diyerek sert çıkmıştı. Bu olayın üzerinden yaklaşık 8 ay geçti. Ekonomi konuşmayın ülkenin en büyük sorunu terördür diyen vatandaş bugün "Eve ekmek götüremiyorum" diyerek ağladı.