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8 Ay Önce Ekonomi Konuşma Diyen Kişi, Evime Ekmek Götüremiyorum Diyerek Ağladı!
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8 Ay Önce Ekonomi Konuşma Diyen Kişi, Evime Ekmek Götüremiyorum Diyerek Ağladı!

24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kahramanmaraş'a bağlı Elbistan'da düzenliği mitinginde bir vatandaş Akşener konuşurken "Ekonomiden önce terörü konuşun" diyerek sert çıkmıştı. Bu olayın üzerinden yaklaşık 8 ay geçti. Ekonomi konuşmayın ülkenin en büyük sorunu terördür diyen vatandaş bugün "Eve ekmek götüremiyorum" diyerek ağladı.

8 Ay Önce Ekonomi Konuşma Diyen Kişi, Evime Ekmek Götüremiyorum Diyerek Ağladı!

24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kahramanmaraş'a bağlı Elbistan'da düzenliği mitinginde bir vatandaş Akşener konuşurken "Ekonomiden önce terörü konuşun" diyerek sert çıkmıştı. Bu olayın üzerinden yaklaşık 8 ay geçti. Ekonomi konuşmayın ülkenin en büyük sorunu terördür diyen vatandaş bugün "Eve ekmek götüremiyorum" diyerek ağladı.

14 Şubat 2019 Perşembe 23:32
8 Ay Önce Ekonomi Konuşma Diyen Kişi, Evime Ekmek Götüremiyorum Diyerek Ağladı!

24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kahramanmaraş'a bağlı Elbistan'da düzenliği mitinginde bir vatandaş Akşener konuşurken "Ekonomiden önce terörü konuşun" diyerek sert çıkmıştı. Bu olayın üzerinden yaklaşık 8 ay geçti. Ekonomi konuşmayın ülkenin en büyük sorunu terördür diyen vatandaş bugün "Eve ekmek götüremiyorum" diyerek ağladı.

İşte o anlar;

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Yorumlar
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Tolga 16 dakika önce

Saat 00:05 uyuyoruz mesaj gönderip uyandırıyorsunuz bu saatte

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Ne farkeder 12 dakika önce

Senin gibiler hak ediyor. Birilerinin gazına gelip konuşursun şimdide ağlarsın yavsak

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q 11 dakika önce

akşener ne verdiyse

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mehmet yalniz 3 dakika önce

tolga beye katiliyorum gece 3 te bile msj gelio kardesim uyumuosunuz sizz yaaa sabah ola hayrola demislerr sasiom gercektennnnn

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Şah 47 saniye önce

Kendim ettim kendim buldum ervah

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