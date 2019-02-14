8 Ay Önce Ekonomi Konuşma Diyen Kişi, Evime Ekmek Götüremiyorum Diyerek Ağladı!

24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kahramanmaraş'a bağlı Elbistan'da düzenliği mitinginde bir vatandaş Akşener konuşurken "Ekonomiden önce terörü konuşun" diyerek sert çıkmıştı. Bu olayın üzerinden yaklaşık 8 ay geçti. Ekonomi konuşmayın ülkenin en büyük sorunu terördür diyen vatandaş bugün "Eve ekmek götüremiyorum" diyerek ağladı.
İşte o anlar;
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Saat 00:05 uyuyoruz mesaj gönderip uyandırıyorsunuz bu saatte
Senin gibiler hak ediyor. Birilerinin gazına gelip konuşursun şimdide ağlarsın yavsak
akşener ne verdiyse
tolga beye katiliyorum gece 3 te bile msj gelio kardesim uyumuosunuz sizz yaaa sabah ola hayrola demislerr sasiom gercektennnnn
Kendim ettim kendim buldum ervah