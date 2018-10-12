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78. Özel Güvenlik Görevlisi Sınav Sonuçları Açıklandı!

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak ya da Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) belgelerini yenilemek isteyenlerin katıldığı sınav sonuçları daire başkanlığı tarafından açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde birçok sınav merkezinde eş zamanlı olarak düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınavı sonuçları, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklandı.

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78. Özel Güvenlik Görevlisi Sınav Sonuçları Açıklandı!

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak ya da Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) belgelerini yenilemek isteyenlerin katıldığı sınav sonuçları daire başkanlığı tarafından açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde birçok sınav merkezinde eş zamanlı olarak düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınavı sonuçları, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklandı.

12 Ekim 2018 Cuma 21:35
78. Özel Güvenlik Görevlisi Sınav Sonuçları Açıklandı!

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak ya da Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) belgelerini yenilemek isteyenlerin katıldığı sınav sonuçları daire başkanlığı tarafından açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde birçok sınav merkezinde eş zamanlı olarak düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınavı sonuçları, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklandı.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Özel Güvenlik Görevlisi sorguları/aramaları için merakla beklenen sonuçlar nihayet açıklandı. Ülke genelinde birçok sınav merkezinde düzenlenen özel güvenlik sınavının sonuçlarını araştıran vatandaşlar, 78. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları sorgulamalarını internet üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte, ÖGG sonuçları sorgulama ekranı

78.ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından uygulanan 78. Özel Güvenlik temel eğitimi sınav sonuçları açıklandı. ÖGG sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

SONUÇLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Son Güncelleme: 12.10.2018 21:51
Anahtar Kelimeler:
özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları açıklandı
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