78. Özel Güvenlik Görevlisi Sınav Sonuçları Açıklandı!

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak ya da Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) belgelerini yenilemek isteyenlerin katıldığı sınav sonuçları daire başkanlığı tarafından açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde birçok sınav merkezinde eş zamanlı olarak düzenlenen Özel Güvenlik Görevlisi sınavı sonuçları, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından açıklandı.