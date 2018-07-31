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72 Yaşındaki Dede'ye Öldüresiye Dayak!..

Samsun'a bağlı Bafra ilçesinde meydana gelen olay kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde bir gencin yaşlı adamı öldüresiye yumrukladığı görülüyor.

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72 Yaşındaki Dede'ye Öldüresiye Dayak!..

Samsun'a bağlı Bafra ilçesinde meydana gelen olay kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde bir gencin yaşlı adamı öldüresiye yumrukladığı görülüyor.

31 Temmuz 2018 Salı 16:51
72 Yaşındaki Dede'ye Öldüresiye Dayak!..

Samsun'a bağlı Bafra ilçesinde meydana gelen olay kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde bir gencin yaşlı adamı öldüresiye yumrukladığı görülüyor.

Utandıran olay, Samsun-Sinop karayolunun üzerinde bulunan servis yolunda meydana geldi. Ajanslara aktarılan bilgilere göre, 72 yaşındaki yaşlı bir adam yağmur dolayısıyla evinin önünde biriken suyu kürekle atmaya çalışırken otomobille yoldan geçen Ç.D. isimli şahsın kullandığı araç tarafından üzerine su sıçradı.

Üzerine su sıçrayan yaşlı adamın sinirlenerek tepki göstermesi üzerine C.D. otomobille geri geri gelerek yaşlı adamın yanına yanaşarak aracı durdurdu. Bu sırada otomobilde bulunan C.İ. araçtan inerek yaşlı adamı ölesiye dövdü. Yaşlı adama defalarca yumruk atan C.İ.'yi otomobili kullanan Ç.D. kolundan tutup zorla otomobile bindirerek olay yerinden uzaklaştı.

Olayı gören yaşlı adamın eşi çığlık atmaya başladı. Yaşlı kadının çığlık seslerini duyan komşu iş yeri çalışanları aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan yaşlı adamı bir araca bindirerek Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaşlı adamın ve eşinin şahıslardan şikayetçi olması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aracı ve şahısları tespit etti. Darp olayına karışan C.İ ve otomobil sürücüsü Ç.D. karakola götürülerek ifadeleri alındı. İfadeleri alınan şahıslar daha sonra serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

O anlara kameralara böyle yansıdı;

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 31.07.2018 17:52
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yaşındaki dede ye öldüresiye dayak
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