71 Yaşındaki Cinci Hoca Oğlunu İyileştireceğim Diyerek 4 Ay Boyunca Genç Kadına..

Otizmli oğlu için gittiği cinci hoca tarafından defalarca cinsel istismara uğrayan ve 25 bin TL'sini ona kaptıran kadın şikayetçiğ oldu.71 yaşındaki sözde cüfürükçü hoca olan Ziyettin Ç.’nin defalarca cinsel istismarına uğrayan genç kadının 25 bin lira da kaptırdığı ‘Cinci hoca’ya ‘cinsel saldırı’ suçundan 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Habertürk'ün aktardığı haberine göre, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan dava dosyasına göre genç kadın üfürükçü tuzağına bir komşusunun “Oğlunu iyileştirecek birini tanıyorum” demesi üzerine düştü. Yüksekokul mezunu olduğu öğrenilen genç kadın, ise oğlunun iyileşmesi umuduyla geçtiğimiz yıl temmuz ayında oğlunu Eyüpsultan’da yaşamakta olan 71 yaşındaki Ziyettin Ç.’ye götürdü. Ziyettin Ç., genç kadından, “Oğlunda üç harfliler var, tedavi olması için muska yazmam lazım” diyerek 5 bin TL para talep etti.

GENÇ KADINA DEFALARCA...

Muska yapma adına genç kadından 5 bin TL'yi alan Ziyettin Ç. kadına “Oğlunu haftada iki kere getir okuyacağım” dedi. Ziyettin Ç.’nin her dediğini yapan kadın bir süre sonra ise ‘ahlaksız teklifle’ karşılaşmaya başladı. Kendisini 4 ay boyunca etki altına alarak oyalayan, hem parasını alan hem ona cinsel saldırıda bulunan Ziyettin Ç., kadına ahlaksız tekliflerini sürdürdü. Hoca ile defalarca cinsel ilişkiye girdiğini ileri süren E.E., çocuğunun durumunda bir düzelme olmayınca soluğu savcılıkta aldı.

BÜYÜ MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Polis, sözde cinci hoca 71 yaşındaki Ziyettin Ç.’yi gözaltına aldı. Yapılan aramada cinci hocanın evinde çok sayıda muska, Osmanlıca ve Arapça yazılar, değişik otlar, “büyü yapmada kullanılan” malzemeler ele geçirildi. Hakkında yöneltilen iddiaları reddeden üfürkçü hoca, polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı. Tutuklanan sahte hoca hakkında savcılık ‘cinsel saldırı’dan 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı. Ziyettin Ç. hakkında ayrıca ‘dini duyguları istismar ve dolandırıcılık’ suçundan da soruşturma başlatıldı.

BÜYÜLENMİŞ GİBİYDİM

2 çocuk annesi E.E., 4 ay boyunca üfürükçü hoca ile arasında yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Haftada iki kez oğlumu okumak için çağırdı. İkram edilen çayı içtikten sonra büyülenmiş gibi oldum, hiçbir şeye karşı koyamadım. Sözde hocaya inanmaya başladım. 3 muska yazdı. Biri oğlum, biri ben, diğeri de ev içindi. Bende üç harfliler olduğunu, doğumda bunların çocuğuma geçtiğini söylüyordu. Cinlerin benimle ilişkiye girmeye devam ettiğini, kendisiyle iliş- kiye girmem halinde cinlerden kurtulacağımı söyledi. Anlamsız şekilde karşı koyamıyor, dediklerini yapıyordum. Bana el vereceğini söyledi. Böylece şans oyunları kazanabileceğimi, insanların kötü mü iyi mi olduğunu anlayacağımı iddia etti. Bana bir iyilik bir de kötülük perisi verdi. Bir hazineye gece evinde kalmam karşılığı ortak etti. Evinde kalmayınca bir sürü genç kızın evinde kaldığını söyledi.”

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