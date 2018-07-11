701 Sayılı KHK İle İhraç Edilen Memurlar Ne Yapmalı?

Resmi Gazete'de yayımlanan 701 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sonrasında farklı kamu kurumlarda görevli 18 bin 632 kamu personeli görevlerinden ihraç edildiği resmi makamlarca açıklanmıştı.

Ayrıca KHK ile ihraç edilenlerin çoğunluğu Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yanı sıra; Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olduğu bilinmektedir.

OHAL Komisyonu'nun resmi internet sitesi üzerinden bu konuyla alakalı olarak bir duyuru yayımlanmış ve ihraçlara itirazların nasıl yapılacağı hakkında detaylara yer verilmişti.

OHAL KOMİSYONU AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yayımlanan duyuru içerisinde yer alan detaylara göre;

"Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’na yapılacak başvurulara ilişkin hususlar, 7075 sayılı Kanun ile 12/07/2107 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliğinde belirlenmiştir" ifadeleri yer aldı.

PEKİ İTİRAZLAR NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Söz konusu Resmi Gazete'de yer alan detaylara göre; 701 sayılı KHK ile haklarında doğrudan işlem tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından elektronik ortamdaki başvuru işlemlerine ilişkin evrak teslim ve başvuru alındı belgesi düzenleme işlemiyle beraber itirazda bulunabilecekleri ifade edildi.

Ayrıca itiraz edeceklerin, itirazlarını 5 Eylül 2018 tarihinde Çarşamba günü mesai bitimine kadar yapmaları gerektiği ifade edildi.

İTİRAZLAR NEREYE YAPILACAK?

İtirazların nereye yapılacağı ifade edilirken bu konuyla alakalı olarak yayımlanan detaylarda ise,

"Başvuru işlemi, başvurucu tarafından, https://ohalkomisyonu.basbakanlik.gov.tr adresinde bulunan ve elektronik ortamda hazırlanan başvuru formunun alınan çıktısı imzalanarak ekinde ibraz edilecek belgelerle birlikte valiliklere veya ilgili kuruma teslim edilmesini müteakip buradaki görevli kişi tarafından yapılacak onay işleminden sonra tamamlanacağından, söz konusu başvuru ve alındı belgesi düzenleme işlemlerinin 05 Eylül 2018 tarihi Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar tamamlanması gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

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