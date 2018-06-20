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7 Kişiden Zihinsel Engelli Kızlara Çirkin Saldırı

Nevşehir'de meydana gelen olayda, 7 kişi 2 zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulundu. Mahkemece tutuklanan ve yargılamalarına devam edilen şüpheliler hakkında mahkeme kararı verildi.

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7 Kişiden Zihinsel Engelli Kızlara Çirkin Saldırı

Nevşehir'de meydana gelen olayda, 7 kişi 2 zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulundu. Mahkemece tutuklanan ve yargılamalarına devam edilen şüpheliler hakkında mahkeme kararı verildi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:25
7 Kişiden Zihinsel Engelli Kızlara Çirkin Saldırı

Nevşehir'de tüyleri diken diken eden olay yaşandı.

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, yaşanan çirkin saldırı ile ilgili görülen davanın duruşmasına, mağdur avukatları ile "nitelikli cinsel saldırı ve hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamaları ile daha önce hakkında tutuklama kararı verilen ve tutuklu olarak yargılanan Hasan Y, Dilaver I, Yüksel E, Abdullah A, Koçay E, Adnan Ö, Ali Y. ve avukatları katıldı. Sanık ve avukatların son savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, dava ile ilgili kararını açıkladı. Açıklanan mahkeme kararına göre Hasan Y'ye 51 yıl, Dilaver I'ya 38 yıl 6 ay, Yüksel E'ye 30 yıl 6 ay, Abdullah A. ve Koçay E'ye 22 yıl 6'şar ay, Adnan Ö. ve Ali Y'ye 21'er yıl hapis cezası verilmesi üzerinde karar kılındı.

Kararın açıklanmasının ardından sinir krizi geçiren bir tutuklu yakınına adliyeye gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

YAŞANAN OLAY

Geçtiğimiz 2017 yılında Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı bir köyde meydana gelen feci olayda, aynı köydeki iki zihinsel engelli gence cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle 7 zanlı gözaltına alınmıştı.  Engelli gencin ve tanıkların ifadelerinin ardından tutuklanan zanlılar hakkında dava açılmıştı. Davalar hakkında karar verildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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