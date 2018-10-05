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7 ilde terör operasyonu: 88 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, 7 şehirde hain ve bölücü PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda toplam 88 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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7 ilde terör operasyonu: 88 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, 7 şehirde hain ve bölücü PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda toplam 88 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

05 Ekim 2018 Cuma 18:10
7 ilde terör operasyonu: 88 gözaltı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; 6-7 Ekim 2014 olaylarının yıl dönümü olması sebebiyle olası eylemleri engellemek amacıyla İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri tarafından, 7 şehirde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. 

Düzenlenen operasyonlar sonucunda, İzmir'de 23, Van'da 15, Adana’da 14, Erzurum'da 15, Mardin’de 13, Kars'ta 6, Muş'ta 2 olmak üzere toplam 88 şahıs gözaltına alındı.

Öte yandan yakalanan şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda silah, uyuşturucu madde, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemenin ele geçirildiği belirtildi.

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Son Güncelleme: 05.10.2018 18:12
Anahtar Kelimeler:
ilde terör operasyonu gözaltı
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