7 İlde Operasyon : Astsubaylara gözaltı

Kahramanmaraş merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan operasyonlarda hala aktif görevde bulunan 10 astsubay gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik sabahın erken saatlerinde Kahramanmaraş merkezli olarak Hakkari, Şırnak, Mardin, Malatya, Adana ve Mersin'de 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, kara kuvvetleri ile jandarmada görev yapan 10 astsubay gözaltına alındı.

Silahlı terör örgütünün ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullandıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital veriye incelenmek üzere el konuldu.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı - Demirören Haber Ajansı

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