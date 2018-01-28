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7 Bin 500 TL için 450 Bin Kişiye Son Uyarı! Başvuru Yapmayan Alamayacak

Emekli Ek İkramiye başvuru süresi 29 Ocak 2018 Pazartesi günü sona eriyor. 27 Ocak 2018 tarihine kadar ek ikramiye için başvuru yapması gereken 30 yıldan fazla hizmet süresi olan fakat 30 tam yıldan ikramiye alan emekliler için başvurular sona eriyor. Emeklilere ek ikramiye yolunu açan Kanun 27 Ocak 2017'de yürürlüğe girmişti. Başvuranların ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı.

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7 Bin 500 TL için 450 Bin Kişiye Son Uyarı! Başvuru Yapmayan Alamayacak

Emekli Ek İkramiye başvuru süresi 29 Ocak 2018 Pazartesi günü sona eriyor. 27 Ocak 2018 tarihine kadar ek ikramiye için başvuru yapması gereken 30 yıldan fazla hizmet süresi olan fakat 30 tam yıldan ikramiye alan emekliler için başvurular sona eriyor. Emeklilere ek ikramiye yolunu açan Kanun 27 Ocak 2017'de yürürlüğe girmişti. Başvuranların ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı.

28 Ocak 2018 Pazar 18:34
7 Bin 500 TL için 450 Bin Kişiye Son Uyarı! Başvuru Yapmayan Alamayacak
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7 Bin 500 TL için 450 Bin Kişiye Son Uyarı! Başvuru Yapmayan Alamayacak

Emekli Ek İkramiye başvuru süresi 29 Ocak 2018 Pazartesi günü sona eriyor. 27 Ocak 2018 tarihine kadar ek ikramiye için başvuru yapması gereken 30 yıldan fazla hizmet süresi olan fakat 30 tam yıldan ikramiye alan emekliler için başvurular sona eriyor. Emeklilere ek ikramiye yolunu açan Kanun 27 Ocak 2017'de yürürlüğe girmişti. Başvuranların ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı.

Ek ikramiyelerin 7 bin 500 TL'ye kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödeniyor. İkramiye tutarı 7 bin 500 TL'yi geçenlerise kalan kısmı 2018'in Mart ayı itibariyle almaya başlayacak. Başvuru yapmayan emeklilerin ek ikramiye hayalleri suya düşecek. Düzenlemeden şimdiye kadar 232 bin 506 kişinin yararlandığı öğrenildi. SGK tarafından söz konusu kanun kapsamında yapılan ödemeler 1 milyar 89 milyon lirayı aştı.

EMEKLİ OLUNAN TARİHTEKİ EK GÖSTERGELER VE KATSAYILAR İTİBARİYLE BİR (1) TAM HİZMET YILI KARŞILIĞINDA ÖDENEBİLECEK AZAMİ EMEKLİ İKRAMİYESİ TUTARLARI *

(01.01.1995- 31.12.2014 TARİHLERİ ARASI)

Emekli Olunan Tarih ve Ek Gösterge

Ek Göstergesi Olmayanlar

2200

(Memur-Şube Müdürü)

3000

(Öğretmen-Avukat)

3600 (Kıdemli Binbaşı-Kıdemli Başçavuş

4800 (Doçent-Kaymakam-Albay)

5800 (Kıdemli Albay)

6400 (Genel Müdür-Rektör-Profesör)

7600 (Müsteşar-Vali-Büyükelçi)

01.01.1995

7,61  

10,11  

11,03  

11,71  

13,08  

14,22  

14,90  

16,27  

01.04.1995

8,22  

10,91  

11,90  

12,63  

14,10  

15,33  

16,06  

17,53  

15.04.1995

9,97

12,66

13,64

14,38

15,85

17,07

17,81

19,28

15.11.1995

17,75

21,48

22,84

23,85

25,89

27,58

28,6

30,63

01.01.1996

17,75  

23,73  

25,09  

26,10  

28,14  

29,83  

32,46  

34,96  

01.07.1996

27,09  

36,10  

38,14  

39,67  

42,73  

45,28   

49,23  

52,29  

15.01.1997

35,27  

46,97  

49,62  

57,91  

61,89  

65,20  

71,92  

75,89  

01.07.1997

48,10  

63,90  

67,48  

78,67  

84,04  

88,51  

97,57  

102,94  

01.01.1998

63,62  

85,82  

90,48  

110,56  

117,54  

123,36  

140,68  

147,66  

01.07.1998

77,36

104,18

109,803

134,06

142,49

149,52

170,44

178,87

01.10.1998

85,62

115,18

121,381

148,12

157,42

165,17

188,23

197,52

01.01.1999

111,79  

152,68  

160,66  

204,55  

216,52  

226,49  

270,38  

282,35   

01.07.1999

135,20  

184,40  

194,00  

246,80  

261,20  

273,20  

326,00  

340,40  

01.01.2000

168,60  

238,34  

249,39  

336,39  

379,20  

393,01  

440,66  

483,47  

15.06.2000

174,75  

247,01  

258,46  

348,61  

392,98  

407,29   

456,66  

501,02  

01.07.2000

192,81

272,40

285,00

384,29

433,15

448,91

503,28

552,14

15.12.2000

203,06

286,79

300,06

404,51

455,91

472,49

529,69

581,09

01.01.2001

223,39

315,50

330,10

445,00

501,55

519,79

582,72

639,26

15.04.2001

229,16

323,60

338,56

456,37

514,34

533,04

597,55

655,52

15.05.2001

252,78

356,81

373,29

503,07

566,93

587,53

658,60

722,46

15.06.2001

265,82

375,15

392,47

528,87

595,98

617,63

392,33

759,44

01.01.2002

373,44

526,46

550,70

741,59

835,52

865,82

970,35

1.064,28

15.05.2002

382,95

539,80

564,65

760,33

856,61

887,67

994,83

1.091,12

01.07.2002

402,67

567,55

593,67

799,37

900,58

933,23

1.045,88

1.147,09

01.10.2002

502,67

667,55

693,67

899,37

1.000,58

1.033,23

1.145,88

1.247,09

01.01.2003

528,19

701,41

728,85

944,94

1.051,27

1.085,57

1.203,90

1.310,23

01.07.2003

594,19

767,41

794,85

1.010,94

1.117,27

1.151,57

1.269,90

1.376,23

01.01.2004

640,49

824,41

853,54

1.082,99

1.195,89

1.232,31

1.357,96

1.470,86

01.07.2004

678,99

873,97

904,86

1.148,10

1.267,79

1.306,40

1.439,61

1.559,30

01.01.2005

718,58

921,09

953,17

1.205,80

1.330,11

1.370,21

1.508,55

1.632,86

01.07.2005

762,03

972,11

1.005,39

1.267,47

1.396,43

1.438,03

1.581,55

1.710,51

01.01.2006

781,14

996,52

1.030,64

1.299,34

1.431,55

1.474,20

1.621,35

1.753,56

01.07.2006

819,35

1.045,31

1.081,11

1.363,00

1.501,71

1.546,46

1.700,83

1.839,54

01.01.2007

870,63

1.107,91

1.145,50

1.441,50

1.587,15

1.634,14

1.796,24

1.941,89

01.07.2007

908,47

1.152,64

1.191,32

1.495,92

1.645,81

1.694,16

1.860,97

2.010,85

01.01.2008

939,85

1.189,75

1.229,34

1.541,10

1.694,51

1.744,00

1.914,72

2.068,13

01.07.2008

979,60

1.239,41

1.280,57

1.604,69

1.764,18

1.815,63

1.993,12

2.152,61

01.01.2009

1.018,73

1.288,93

1.331,73

1.668,81

1.834,68

1.888,19

2.072,78

2.238,64

01.07.2009

1.067,82

1.350,21

1.394,95

1.747,24

1.920,60

1.976,52

2.169,44

2.342,79

01.01.2010

1.095,75

1.385,54

1.431,44

1.792,95

1.970,84

2.028,23

2.226,20

2.404,08

01.07.2010

1.137,88

1.438,08

1.485,63

1.860,14

2.044,42

2.103,86

2.308,95

2.493,23

01.01.2011

1.185,89

1.498,76

1.548,32

1,938,77

2.130,69

2.192,65

2.406,39

2.598,44

01.07.2011

1.236,38

1.561,90

1.613,47

2.019,57

2.219,39

2.283,85

2.506,24

2.706,07

01.01.2012

1.320,29

1.667,91

1.722,98

2.156,64

2.370,03

2.438,86

2.676,34

2.889,73

01.07.2012

1.373,12

1.734,64

1.791,91

2.242,92

2.464,85

2.536,44

2.783,42

3.005,35

01.01.2013

1.416,23

1.789,11

1.848,18

2.313,35

2.542,25

2.616,09

2.870,82

3.099,72

01.07.2013

1.472,89

1.860,68

1.922,12

2.405,90

2.643,95

2.720,74

2.985,67

3.223,72

01.01.2014

1.651,86

2.040,70

2.102,30

2.587,39

2.826,08

2.903,08

3.168,72

3.407,42

 

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.01.2018 18:54
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