7 Bin 500 TL için 450 Bin Kişiye Son Uyarı! Başvuru Yapmayan Alamayacak

Emekli Ek İkramiye başvuru süresi 29 Ocak 2018 Pazartesi günü sona eriyor. 27 Ocak 2018 tarihine kadar ek ikramiye için başvuru yapması gereken 30 yıldan fazla hizmet süresi olan fakat 30 tam yıldan ikramiye alan emekliler için başvurular sona eriyor. Emeklilere ek ikramiye yolunu açan Kanun 27 Ocak 2017'de yürürlüğe girmişti. Başvuranların ikramiyeleri hesaplarına yatırıldı.

Ek ikramiyelerin 7 bin 500 TL'ye kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içerisinde ödeniyor. İkramiye tutarı 7 bin 500 TL'yi geçenlerise kalan kısmı 2018'in Mart ayı itibariyle almaya başlayacak. Başvuru yapmayan emeklilerin ek ikramiye hayalleri suya düşecek. Düzenlemeden şimdiye kadar 232 bin 506 kişinin yararlandığı öğrenildi. SGK tarafından söz konusu kanun kapsamında yapılan ödemeler 1 milyar 89 milyon lirayı aştı.

EMEKLİ OLUNAN TARİHTEKİ EK GÖSTERGELER VE KATSAYILAR İTİBARİYLE BİR (1) TAM HİZMET YILI KARŞILIĞINDA ÖDENEBİLECEK AZAMİ EMEKLİ İKRAMİYESİ TUTARLARI *

(01.01.1995- 31.12.2014 TARİHLERİ ARASI)