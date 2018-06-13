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7-11 Haziran'da Yapılan Anketin Sonucu Açıklandı

Son seçim anketinin sonucu açıklandı. Açıklanan anketin 7 ile 11 Haziran tarihleri arasında yapıldığına yer verildi.

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7-11 Haziran'da Yapılan Anketin Sonucu Açıklandı

Son seçim anketinin sonucu açıklandı. Açıklanan anketin 7 ile 11 Haziran tarihleri arasında yapıldığına yer verildi.

13 Haziran 2018 Çarşamba 10:24
7-11 Haziran'da Yapılan Anketin Sonucu Açıklandı

Bloomberg, Foresight Danışmanlık şirketi yaptığı son anketin sonucunu açıkladı.

24 Haziran seçimleri için geri sayım devam ederken  anket şirketleri, kamuoyu araştırmalarına devam ediyor. Foresight Danışmanlık tarafından 7 ile 11 Haziran tarihleri arasında 500 kişi arasında yaptığı anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Gazete önceki seçimlerde muhafazakarlar, liberaller ve Kürtlerin desteğini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin tek başına kazanamayacağını açıkladı. Erdoğan'ın kendisine ve AK Parti'ye olan sarsılmaz bağlılığının sonuçları lehte etkilyecek en güçlü faktör olduğunu yazazan Gazete Cumhurbaşkanı adaylarının da oy oranlarını açıkladı.

Ekonominin bozulması halinde bile, çok az sayıda destekçinin kendisinin başka bir partiye oy verebileceği ifade edilirken, milliyetçilerin eski partileri terk ettiğinin belirtildiği ankete göre, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda yüzde 50.8 oyla parlamentoda çoğunluğu elde edeceği görülüyor.

Erdoğan'ın en yakın rakibi CHP'nın cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise, yüzde 30.1 oranında alacağı tahmin ediliyor.

Onu takip eden HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise, yüzde 10.5 oranında oy alacağı ifade ediliyor.

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Merel Akşener'ın oyu yüzde 8 oranında. İşte tablo:

Ankete göre, HDP, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 10'un üzerinde alarak barajı geçtiği görülmektedir.

Ankete katılanların yüzde 34.2'si ekonomiyi Türkiye'nin en önemli sorunu olarak görmektedir.

Ankete katılanların yüzde 17.7 oranı ise  "terörü" Türkiye'nin en büyük sorunu olarak görürken, yüzde 13.5'i işsizliği en büyük sorun olarak görmektedir.

Ankete katılanların yüzde 35.9'u hayat standartlarının son yıllara göre daha kötüye gittiğini düşünyor.

AK Parti'lilerin yüzde 4.6'sının CHP adayı İnce'ye oy vereceğini ifade ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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