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695 Sayılı KHK ile Kapatılan Kurumlar (Gazete, Dernek , Vakıf)

695 Sayılı KHK ile kapatılan kurumların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında iade, ihraç ve rütbesi alınan personel listesiyle birlikte kapatılan ve açılan kurum listeleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.

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695 Sayılı KHK ile Kapatılan Kurumlar (Gazete, Dernek , Vakıf)

695 Sayılı KHK ile kapatılan kurumların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında iade, ihraç ve rütbesi alınan personel listesiyle birlikte kapatılan ve açılan kurum listeleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.

24 Aralık 2017 Pazar 10:48
695 Sayılı KHK ile Kapatılan Kurumlar (Gazete, Dernek , Vakıf)

695 Sayılı KHK ile kapatılan kurumların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında iade, ihraç ve rütbesi alınan personel listesiyle birlikte kapatılan ve açılan kurum listeleri de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milyonlarca insanı yakından ilgilendiren yeni iki KHK Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kamu kurum ve kuruluşlarından ihraç, iade ve rütbesi alınan personellerin yanı sıra, PTT personel alımıyla ilgili süreç, Taşerona kadro süreci, Mahkumların tek tip kıyafetle duruşmalara gelmesi gibi bir çok düzenlemeyi içerisinde barındıran KHK'lar gündeme bomba gibi düştü.

695 Sayılı KHK ile birlikte 17 kurum hakkında da kapatma kararı alındı. 7 Vakıf, 7 Dernek, 2 Gazete ve 1 sağlık Kuruluşu bugün yayımlanan KHK ile kapatıldı. Kapatılan kurumların listesine aşağıdaki link vasıtasıyla erişim sağlayabilirsiniz.

KAPATILAN KURUMLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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Son Güncelleme: 24.12.2017 15:41
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