69 Yaşındaki Servis Şoförü 8 Kız Öğrenciye Beraber Hamama Gidelim Dedi ve..

8 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan servis şoförüne ceza yağdı.

Muratpaşa Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören 8 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunan Ramazan Sevim hakkında, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın birinci dosyanın karar duruşmasında cinsel istismar ve hürriyetten yoksun bırakma suçlamalarından 15 yıl 9 ay hapis, ikinci dosyada ise 12 yıl hapis cezası verildi.

Kararla ilgili Hürriyet Gazetesi'ne konuşan müşteki avukatı Nadire Kuptan, şu ifadeleri kullandı: “Toplam 8 çocuğumuzla ilgili yargılama yapılıyor. Şu ana kadar 2 dosyanın karara bağlandığını biliyorum. Benim baktığım dosyada sanık toplam 15 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Bu karar emsal niteliğinde”

Cinsel istismar davasındaki diğer avukat Ramazan İnci ise şu ifadelerini kullandı:

“Sadece ağır cezada değil, asliye ceza mahkemelerinde de dosyalar var. Mağdur kızlarımız gerçekten zor günler geçirmiş. Mahkemelerin hızlı ve caydırıcı cezalar vermesi bizi de sevindirdi. Çıkan kararlar ve sanığın yaşı da göz önüne alındığında bir daha dışarı çıkamayacağını düşünüyorum.”

KIZLARIMIZ ÖRNEK OLDU

Çıkan kararla ilgili konuşan anne N. ise şu ifadeleri kullandı: “Adalet gereken cezayı verdi. Daha da verecek. Çünkü 6 kızımızın daha dosyası var. O duruşmalarda da bulunacağım. Bizim kızlarımızın yaşadıklarını başkası yaşamasın. Bu karar herkese örnek olsun. Tacize susmayan tüm kızlarımızı da alınlarından öpüyorum”

YAŞANAN OLAY

Antalya Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın sonunda hakkında tutuklama kararı verilen servis şoförü R.S. hakkında istismar ve taciz suçlamasıyla Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılırken, öğrenci ve velilerin serviste ve okul bahçesinde yaşananlara ilişkin verdiği ifadeler kan dondurmuştu.

PORNO İZLETİRLER

Başından geçen olayları aktaran 14 yaşındaki öğrenci Z., “Servis şoförü bize ‘Beraber hamama gidelim çok eğleniriz’ diyordu. Ayrıca ‘Yalnız gezmeyin sizi kaçırıp porno izletirler’ şeklinde anlam veremediğimiz uyarılar yapıyordu. Zaman zaman vücuduma da dokundu. Bir gün beni servis aracının arkasına çağırıp gazete kâğıdına sarılı çikolata verdi, ‘Bunu arkadaşlarına anlatma kıskanırlar. Ben seni onlardan ayrı tutuyorum’ dedi” dedi.

Okul Müdürü Rahmi Çiftçi ise olayla ilgili şu açıklamaları yapmıştı: “Yönetim olarak olayı duyar duymaz polise haber verdik. Zaten şahıs da tutuklandı. Velilerin tepkisini anlıyorum. Kendileriyle bizzat görüştüm. Bu kişiyle ilgili daha önce herhangi bir şikâyet gelmemişti. Yargı yapılanların hesabını soracaktır.”

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