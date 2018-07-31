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63 Yaşında, 13 Yaşındaki Çocuğa Tecavüz Etmeye Kalkıştı... Mahalleli Kurtardı!..

Her geçen gün artan tecavüz ve istismar olaylarına bir yenisi daha eklendi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşanan iğrenç olay mahalelinin çabası ile önlendi.

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63 Yaşında, 13 Yaşındaki Çocuğa Tecavüz Etmeye Kalkıştı... Mahalleli Kurtardı!..

Her geçen gün artan tecavüz ve istismar olaylarına bir yenisi daha eklendi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşanan iğrenç olay mahalelinin çabası ile önlendi.

31 Temmuz 2018 Salı 09:13
63 Yaşında, 13 Yaşındaki Çocuğa Tecavüz Etmeye Kalkıştı... Mahalleli Kurtardı!..

Her geçen gün artan tecavüz ve istismar olaylarına bir yenisi daha eklendi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşanan iğrenç olay mahalelinin çabası ile önlendi.

Ajanslara düşen haberlerde yer alan iddiaya göre, Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde 63 yaşındaki H.U. adlı şahıs, 13 yaşındaki erkek çocuğunu “Sana odun taşıttıracağım” diyerek kullanılmayan, boş, harabe bir eve götürdü.

Boş evden sesler geldiğini duyan mahalle sakinleri, çocuğa tecavüze kalkışan H.U.'yu suç üüstü yakaladı.

Vatandaşlar tarafından darp edilen H.U.’yu olay yerine gelen polis ekipleri isyan eden kalabalığın elinden zor aldı.

Gözaltına alınan H.U., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafıından tutuklanarak cezaevine konuldu.

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