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6 yaşındaki oğlunu 'Cennete gitsin' deyip gölete attı

Eskişehir'de Gülşah A. adlı kadın, "Cennette gitsin" diye bağırıp oğlunu suni gölete attı, ardından kendisi atladı. Çevredekiler tarafından kurtarılan anne ve oğlu hastanede tedaviye alınırken, Gülşah A.'nın psikolojik sorunları olduğu belirlendi.

6 yaşındaki oğlunu 'Cennete gitsin' deyip gölete attı

Eskişehir'de Gülşah A. adlı kadın, "Cennette gitsin" diye bağırıp oğlunu suni gölete attı, ardından kendisi atladı. Çevredekiler tarafından kurtarılan anne ve oğlu hastanede tedaviye alınırken, Gülşah A.'nın psikolojik sorunları olduğu belirlendi.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:09
6 yaşındaki oğlunu 'Cennete gitsin' deyip gölete attı

Eskişehir'de saat 07.00 sıralarında, İstanbul'dan gelen ve geceyi otelde geçiren 24 yaşındaki Gülşah A., 6 yaşındaki oğlu Y.S.A. ile birlikte sabah Tepebaşı ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kentpark'a gitti. 

Suni gölet çevresinde oğluyla birlikte bir süre dolaşan Gülşah A., ardından köprünün üstüne çıktı. Oğlunu kucağına alan Gülşah A., "Cennete gitsin" diye bağırıp daha sonra Y.S.A.'yı yaklaşık 1.5 metre derinliğindeki gölete attı, ardından da kendisi atladı. Olayı görenlerin müdahalesiyle suni göletten çıkarılan anne ve oğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülşah A. ve Y.S.A. tedaviye alındı.

Gülşah A.'nın Eskişehir'e çalışmak için geldiği ve psikolojik sorunları olduğu belirlendi. Eşiyle sorunları olduğunu iddia eden Gülşah A., oğlunu "Cennete gitsin" deyip suya bıraktığını ardından da kendisinin atladığını söyledi. İşlemlerinin ardından hastanenin psikiyatri servisine alınan Gülşah A. tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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