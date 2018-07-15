6 üniversiteye rektör atandı!..

6 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne Cumhurbaşkanlığı kararıyla Prof. Dr. Nuri Aydın atandı.
Cumhurbaşkanı kararıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Akın Levent, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne, Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Erol Özvar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Fatih Savaşan atandı. Yükseköğretim Kurulu Üyeliği'ne ise, Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet ÇELİK getirildi.
Kaynaklar;
Hürriyet.com.tr
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