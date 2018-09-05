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6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

Son günlerin gündemden düşmeyen Bedelli askerlik ile ilgili yeni bir gelişme daha oldu. Bedelli Askerliğe başvuranların sayısı 470 bin bandını da aştı. 120 bin kişi bedelli askerlik parasını yatırdı. 6 Ekim 2018 tarihinde askerlik görevine başlayacak olanlar yarın açıklanacak.

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6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

Son günlerin gündemden düşmeyen Bedelli askerlik ile ilgili yeni bir gelişme daha oldu. Bedelli Askerliğe başvuranların sayısı 470 bin bandını da aştı. 120 bin kişi bedelli askerlik parasını yatırdı. 6 Ekim 2018 tarihinde askerlik görevine başlayacak olanlar yarın açıklanacak.

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:23
6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

Son günlerin gündemden düşmeyen Bedelli askerlik ile ilgili yeni bir gelişme daha oldu. Bedelli Askerliğe başvuranların sayısı 470 bin bandını da aştı. 120 bin kişi bedelli askerlik parasını yatırdı. 6 Ekim 2018 tarihinde askerlik görevine başlayacak olanlar yarın açıklanacak.

Bedelli askerlikle ilgili son dakika açıklamaları geldi. Yapılan açıklamada başvuru yapanların sayısının 470 bini aştığı belirtilirken 6 Ekim 2018 tarihinde ilk silah altına alınacak olanların açıklanacağı ifade edildi.

Ayrıntılar Geliyor!..

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 05.09.2018 17:13
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