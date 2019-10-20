Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
98415
ALTIN
277.449
DOLAR
5.7824
STERLIN
7.5029
EURO
6.4409

6 arkadaşın eğlencesi ölümle bitti !

Üsküdar'da 22 yaşındaki Buğra Deniz Yılmaz 5 arkadaşıyla eğlenmek için buluştukları evde yatak odasında ölü bulundu. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

6 arkadaşın eğlencesi ölümle bitti !

Üsküdar'da 22 yaşındaki Buğra Deniz Yılmaz 5 arkadaşıyla eğlenmek için buluştukları evde yatak odasında ölü bulundu. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

20 Ekim 2019 Pazar 09:32
6 arkadaşın eğlencesi ölümle bitti !

Üsküdar'daki olay, Küçükçamlıca Mahallesi Deva Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde Buğra Deniz Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 6 arkadaş eğlenmek için gruptaki başka bir arkadaşlarının evinde toplandı. İddiaya göre alkol de aldıkları da belirtilen gençler bir süre sonra ortadan kaybolan Buğra Deniz Yılmaz'a seslendi. Yılmaz'ın cevap vermemesi üzerine odaları gezen gençler evinin yatak odasında hareketsiz bir şekilde yatan Buğra Deniz Yılmaz'ı görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri Buğra Deniz Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde bulunan beş kişiyi gözaltına alarak Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezine götürdü. Olay Yeri İnceleme ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler evin içerisinde yaklaşık bir saat detaylı araştırma yaptı. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının incelemesi ardından Buğra Deniz Yılmaz'ın cesedi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'n morguna kaldırıldı. Yılmaz'ın ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu öğrenilecek. Polis ekiplerin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
arkadaşın eğlencesi ölümle bitti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
''Emeklilikte Yaşa Takılanlar''ı üzecek haber !
''Emeklilikte Yaşa Takılanlar''ı üzecek haber !
Tuğçe Kazaz, 'Neden Kemalist var da Mustafacı yok' diye sorduğu için kendisini eleştirenlere 'Allahsız' dedi
Tuğçe Kazaz, 'Neden Kemalist var da Mustafacı yok' diye sorduğu için kendisini eleştirenlere 'Allahsız' dedi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Güvenli Bölge ve Mutabakat Açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Güvenli Bölge ve Mutabakat Açıklaması

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim
    Verification: 1ba45668fa4004d3