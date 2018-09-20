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550 kişilik işçi alımına 4 bin 400 kişi başvurdu

Elazığ’da Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilecek 550 kişilik TYP kadrosuna 4 bin 400 kişi başvurunca noter huzurunda kura ile çekiliş yapıldı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da kurayı daha önce resmi twitter hesabından yaptığı açıklamaya uyarak vatandaşlarla birlikte takip etti.

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550 kişilik işçi alımına 4 bin 400 kişi başvurdu

Elazığ’da Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilecek 550 kişilik TYP kadrosuna 4 bin 400 kişi başvurunca noter huzurunda kura ile çekiliş yapıldı. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da kurayı daha önce resmi twitter hesabından yaptığı açıklamaya uyarak vatandaşlarla birlikte takip etti.

20 Eylül 2018 Perşembe 16:49
550 kişilik işçi alımına 4 bin 400 kişi başvurdu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’un İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde çalışması için Toplum Yararına Programı kapsamında 550 kişinin alınacağını duyurması ile birlikte 4 bin 400 kişi ilgili ilana başvurdu. Başvuru sayısının çok olması sebebiyle bugün işe alınacak kişilerin belirlenmesi için Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi toplantı salonunda 1.Noter huzurunda kura çekilişi yapıldı. Kura çekimine iş başvurusunda bulunan adayların yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'da katıldı. CHP'li Gürsel Erol, ilana başvuranlar, aileleri ve vatandaşlarla birlikte kura çekimini takip etti.

Kura çekimiyle İŞKUR'dan 550 eleman alındığını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “İçeride noter huzurunda kura çekimi var. Doğru olan yol ve yöntem budur. İş için müracaat edenlerin hepsinin işe ihtiyacı var. Siyaset kurumunun ve siyasetçilerin bunların arasından taraf olmak yerine adil bir şekilde kura yöntemiyle belirlenmesine destek vermesi lazım. Bizde destek vermek ve adil bir kura çekiminin olmasını göstermek için burada yerimizi aldık. Bundan sonra İŞKUR'dan ve kamu kurumlarından ihtiyaç duyulan personelle ilgili alım, aynı yöntem ile olacak. Bizde bunların doğru yapılıp yapılmadığını denetleyeceğiz. Adil davranılmasını sağlayacağız. Kurada çıkanlara hayırlı olsun. Çıkmayanlar ise umutsuz olmasın” ifadelerini kullandı.

Annesinin başvurduğunu ve çıkmadığını dile getiren Miraç Akınaş, “İnşallah ihtiyacı olanlara çıkmıştır. Gerçekten demokratik bir şekilde iş yapılmıştır inşallah. İsterdik ki bize de çıksın ama yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.

10 yılında ardından kurada isminin çıktığını aktaran Bihter Tutar ise, çok sevinçli ve mutluyu olduğunu aktardı.

Kaynaklar; İHA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.09.2018 17:23
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kişilik işçi alımına bin kişi başvurdu
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Uğur 23 dakika önce

herşeyi güzel göstermeye çalışmayın

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Tıbbi sekreter 17 dakika önce

Çok güzel torpil olmadan bir alım olmuş adaletlisi bu keşke herkes bu şekilde duyarlı olsa herkesin işe ihtiyacı var helal olsun vAllahi

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