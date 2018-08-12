Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

500 Memur Alım Kontenjanına 30 bin 756 başvuru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 500 kişilik zabıta memuru alımına 3 gün içerisinde 30 bin 756 kişi başvuru yaptı.

banner396

500 Memur Alım Kontenjanına 30 bin 756 başvuru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 500 kişilik zabıta memuru alımına 3 gün içerisinde 30 bin 756 kişi başvuru yaptı.

12 Ağustos 2018 Pazar 15:56
500 Memur Alım Kontenjanına 30 bin 756 başvuru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 500 kişilik zabıta memuru alımına 3 gün içerisinde 30 bin 756 kişi başvuru yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinden görevlendirilmek üzere deniz zabıtası, turizm zabıtası, doğal afetler ve kaçak yapı yıkımlarındaki riskleri en aza indirmek amacıyla acil yardım ve afet yönetimi konusunda uzman olmak üzere çeşitli branşlarda 500 zabıta memuru istihdamı yapacağını duyurmuştu.

İnternetten yapılan başvuru sonrası boy ve kilo ölçümü için Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ne gelen adayların başvuru kılavuzunda yer alan niteliklere uygunlukları kontrol edildi. Başvuru merkezi önünde uzun kuyruklar oluştu. 3 günde 30 bin 756 kişi zabıta memuru alımı için başvuruda bulunduğunu açıklayan belediye yetkilileri, ayağındaki çatlak ile başvuru merkezine gelen bir adayı da geri çevirmeyerek kontrolleri gerçekleştirdiler. Ayağında çatlak olan aday “Çok yardımcı oldular. Ayağımda iş kazası nedeniyle çatlak var ama geri çevirmediler sağolsunlar,İnşallah hayırlısı olur. Umut ettik, belki buradan güzel sonuçlar çıkar” dedi.

Cansel KİRAZ- Can EROK- Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
memur alım kontenjanına bin 756 başvuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı listedeki terörist öldürüldü!..
Kırmızı listedeki terörist öldürüldü!..
ABD'ye tepki olarak Dolar yaktı
ABD'ye tepki olarak Dolar yaktı
Şırnak'ta şehit edilen 2 askerin intikamı alındı!
Şırnak'ta şehit edilen 2 askerin intikamı alındı!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim