500 Memur Alım Kontenjanına 30 bin 756 başvuru

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 500 kişilik zabıta memuru alımına 3 gün içerisinde 30 bin 756 kişi başvuru yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinden görevlendirilmek üzere deniz zabıtası, turizm zabıtası, doğal afetler ve kaçak yapı yıkımlarındaki riskleri en aza indirmek amacıyla acil yardım ve afet yönetimi konusunda uzman olmak üzere çeşitli branşlarda 500 zabıta memuru istihdamı yapacağını duyurmuştu.

İnternetten yapılan başvuru sonrası boy ve kilo ölçümü için Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ne gelen adayların başvuru kılavuzunda yer alan niteliklere uygunlukları kontrol edildi. Başvuru merkezi önünde uzun kuyruklar oluştu. 3 günde 30 bin 756 kişi zabıta memuru alımı için başvuruda bulunduğunu açıklayan belediye yetkilileri, ayağındaki çatlak ile başvuru merkezine gelen bir adayı da geri çevirmeyerek kontrolleri gerçekleştirdiler. Ayağında çatlak olan aday “Çok yardımcı oldular. Ayağımda iş kazası nedeniyle çatlak var ama geri çevirmediler sağolsunlar,İnşallah hayırlısı olur. Umut ettik, belki buradan güzel sonuçlar çıkar” dedi.

Cansel KİRAZ- Can EROK- Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA