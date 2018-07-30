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50 FETÖ'cü Türkiye'ye Teslim Edildi!..

Kıbrıs'tan Rodos adasına kaçmaya çalışırken yalanan 50 Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Türkiye'ye teslim edildi.

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50 FETÖ'cü Türkiye'ye Teslim Edildi!..

Kıbrıs'tan Rodos adasına kaçmaya çalışırken yalanan 50 Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Türkiye'ye teslim edildi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 22:36
50 FETÖ'cü Türkiye'ye Teslim Edildi!..

Kıbrıs'tan Rodos adasına kaçmaya çalışırken yalanan 50 Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Türkiye'ye teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklama açıklama şöyle:

İçişleri Bakanlığı: 28.07.2018 tarihinde KKTC’den Yunanistan’ın Rodos adasına yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarileri; öğretmen, albay, yarbay, teğmen, astsubay, er, marangoz ve kadınlardan oluşan toplam 50 kişi; arandıkları İl Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gerekli yasal işlemlerin yapılması için bugün itibariyle İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alındı.

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