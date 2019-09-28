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50 asker yemekten zehirlendi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir kışlada 50 asker yedikleri akşam yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

50 asker yemekten zehirlendi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir kışlada 50 asker yedikleri akşam yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 20:32
50 asker yemekten zehirlendi

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir kışlada 50 asker yedikleri akşam yemeğinden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Adapazarı 7. Komando Tugay Komutanlığı Taşkısığı Kışlasında 50 asker yedikleri akşam yemeğinden sonra karın ağrısı ve bulantı şikayeti başladı.

Askerler hemen Yenikent Devlet Hastanesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ToyotaSa Acil Yardım Hastanesi ve ilçelerdeki hastanelere sevk edildi. Hastaneye kaldırılan askerlerden çoğu tedavi edildikten sonra taburcu edilirken konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Son Güncelleme: 28.09.2019 20:36
Anahtar Kelimeler:
asker yemekten zehirlendi
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