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5 vatandaşımızı rehin alan o teröristler öldürüldü

Hatay'a bağlı Payas ilçesinde 5 vatandaşımızı erzak temini bahanesiyle rehin alan ve bugün serbest bırakan bölücü hain teröristler yapılan hava harekatı sonrasında öldürülerek etkisiz hale getirildi .

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5 vatandaşımızı rehin alan o teröristler öldürüldü

Hatay'a bağlı Payas ilçesinde 5 vatandaşımızı erzak temini bahanesiyle rehin alan ve bugün serbest bırakan bölücü hain teröristler yapılan hava harekatı sonrasında öldürülerek etkisiz hale getirildi .

29 Ağustos 2018 Çarşamba 18:58
5 vatandaşımızı rehin alan o teröristler öldürüldü

Hatay'a bağlı Payas ilçesinde 5 vatandaşımızı erzak temini bahanesiyle rehin alan ve bugün serbest bırakan bölücü hain teröristler yapılan hava harekatı sonrasında öldürülerek  etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şu şekilde:

28 Ağustos 2018 Tarihinde Hatay-Payas'ta 5 vatandaşımızı erzak temini maksadıyla rehin alan ve bugün serbest bırakan teröristler, Jandarma İHA ve Jandarma Operasyon Birliklerince yapılan takip sonucu Hatay Kıraç Tepe Bölgesine yapılan yakın hava desteğiyle 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Kamuoyunu saygıyla duyurulur.

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