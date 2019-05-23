5 bin Suriyeli bayram için ülkesine döndü

Ramazan Bayramı için ülkelerine dönen Suriyeliler, Kilis Valiliği'nin izni ile çoğunlukla Halep kentine bağlı Azez, Çobanbey, El Bab, Carabulus, Afrin ilçeleri, Mare, Soran, Aktarin kasabalarına gidiyor.

Sputnik'in haberine göre, bu sabah itibariyle Kilis’ten 5 bin civarında Suriyeli ülkesine gitti. Göç İdaresi tarafından 6 büyük çadırın kurulduğu alanda bütün tedbirlerin alındığı belirtildi.

Suriyeliler, online randevu sisteminde kayıtlı ise ülkelerine gitmelerine izin verilirken, Suriyeliler İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan kayıt işlemlerinden sonra İl Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şube Müdürlüğü tarafından yurt dışına çıkış işlemlerinin ardından Suriye’ye geçmeye başladılar.

Sağlık Müdürlüğü görevlileri, 15 yaş altı çocukların aşı kartlarını yanlarında getirmeleri gerektiğini, aşı kartı olmayanlara aşı yapıldığını aktardı.

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