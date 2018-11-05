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4'üncü Kattan Çarşafla İnmeye Çalışan Kadın Düşüp Öldü!

Yalova'da bir binanın dördüncü katından düşen kadın yaşamını yitirdi.

4'üncü Kattan Çarşafla İnmeye Çalışan Kadın Düşüp Öldü!

Yalova'da bir binanın dördüncü katından düşen kadın yaşamını yitirdi.

05 Kasım 2018 Pazartesi 08:12
4'üncü Kattan Çarşafla İnmeye Çalışan Kadın Düşüp Öldü!

Yalova'da bir binanın dördüncü katından düşen kadın yaşamını yitirdi.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Yalova merkez Gazipaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın dördüncü katında ikamet eden 42 yaşındaki Didem Kiriş evinin balkonundan çarşafla aşağıya inmeye çalıştı.

Didem Kiriş'in balkondan inmeye çalıştığını gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Didem Kiriş, bu sırada dengesini kaybederek, beton zemine düştü.

Ailesi tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Didem Kiriş'in yaşamını yitrdiğini tespit etti.

Yalova'da 4'Ã¼ncÃ¼ kattan dÃ¼Åen kadÄ±n Ã¶ldÃ¼

Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma yaptı. 42 yaşındaki Didem Kiriş'in cesedi daha sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Didem Kiriş'in bir fabrikada insan kaynakları uzmanı olarak çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 05.11.2018 12:33
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Murat 37 dakika önce

Niye oyle yapmıs asıl haber orda

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