Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

4.9 Büyüklüğünde Deprem!..

AFAD'ın ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

banner396

4.9 Büyüklüğünde Deprem!..

AFAD'ın ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

19 Ağustos 2018 Pazar 10:32
4.9 Büyüklüğünde Deprem!..

AFAD'ın ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, bugün saat 08.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 4.9 büyüklüğünde deprem verileri kaydedildi.

Depremin yerin 28.49 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesinden hissedildi.

Polis, jandarma ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne herhangi bir ihbarın gelmediği bildirildi.

MUĞLA/DHA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
büyüklüğünde deprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayramda Hava Durumu Nasıl Olacak?
Bayramda Hava Durumu Nasıl Olacak?
Can pazarı: Onlarca kişi zehirlendi
Can pazarı: Onlarca kişi zehirlendi
TSK Yardıma Koştu!..
TSK Yardıma Koştu!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim