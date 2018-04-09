40 Gündür Aranıyordu! Cesedi Bugün Bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde, Kocaçay Deresinden taşan sel sularının sürüklediği 58 yaşındaki Nuri Gümüş isimli vatandaşın cansız bedeni, Sahil Güvenlik ekiplerince 40 gün sonra Bodrum Kissebükü Koyu açıklarında bulundu.

Milas'ın Ören Mahallesindeki Kocaçay deresi, 28 Şubat'ta sağanak yağmurdandolayı taşmış, bu sırada derenin yanından geçen içerisinde 4 kişinin bulunduğu otomobil arızalanmış, otomobildekiler kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, Nuri Gümüş ve Eşi Belgin Gümüş sel sularına kapılmıştı. Olaydan kısa süre sonra Belgin Gümüş'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Olaydan 40 gün sonra Nuri Gümüş'ün de cansız bedenine ulaşıldı.

Talihsiz adamın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna sevkedildi.

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