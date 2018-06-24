4 Yaşındaki Leyla'yı Arama Çalışmaları Sürüyor!

Ağrı'da ailesiyle birlikte 10 gün önce bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde bir anda ortadan kaybolan 4 yaşındaki minik Leyla'yı arama çalışmaları sürüyor.

Ağrı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin kayıp olan kızı Layla Aydemir'in arama çalışmalarının süreceği bildirildi.

Valilik Açıklamasında, "Emniyet ve asayiş hizmetleri 365 gün 24 saat kesintisiz sunulan kamu hizmeti olup, seçim, bayram, afet, mesai içi-mesai dışı, gündüz-gece veya benzeri herhangi bir nedenle bu hizmetler durdurulamaz, aksatılamaz veya yavaşlatılamaz. Kayıp kızımızın aranmasına seçim için bir gün ara verildiğine ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır.Arama faaliyeti kaybolan kızımız bulununcaya kadar 7 gün 24 saat hiçbir şekilde ara verilmeden sürdürülecektir." denildi.

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