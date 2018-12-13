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4 Yaşındaki Çocuk Emekli Uzman Çavuş Babasını Öldürdü

Adana'da 4 yaşındaki oğlu Z.K.'nin tabancayla oynarken vurduğu öne sürülen emekli uzman çavuş Kerim Kırat, hayatını kaybetti.

4 Yaşındaki Çocuk Emekli Uzman Çavuş Babasını Öldürdü

Adana'da 4 yaşındaki oğlu Z.K.'nin tabancayla oynarken vurduğu öne sürülen emekli uzman çavuş Kerim Kırat, hayatını kaybetti.

13 Aralık 2018 Perşembe 11:10
4 Yaşındaki Çocuk Emekli Uzman Çavuş Babasını Öldürdü

Adana'da 4 yaşındaki oğlu Z.K.'nin tabancayla oynarken vurduğu öne sürülen emekli uzman çavuş Kerim Kırat, hayatını kaybetti.

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Adana''nın Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde yaşandı. Z.K., evin içinde bulduğu babasının tabancasıyla oynamaya başladı. Bu sırada, tabanca ateş aldı, mermi Kerim Kırat'a isabet etti.

Yaralanan emekli uzman çavuş Kırat, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine alınan Kırat, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.12.2018 23:19
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yaşındaki çocuk emekli uzman çavuş babasını öldürdü
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Yazik 5 gün önce

4 yaşındaki çocuğun elinde tabanca ne arıyor yahuu . Nasil ilgisizlik bu böyle .

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Fatma 5 gün önce

Hiç inanmadım bu nasip olur cocuk silah kullanmayı nasıl öğrendi babasını öldürecek kadar bence başka bir şey var

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