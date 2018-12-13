4 Yaşındaki Çocuk Emekli Uzman Çavuş Babasını Öldürdü

Adana'da 4 yaşındaki oğlu Z.K.'nin tabancayla oynarken vurduğu öne sürülen emekli uzman çavuş Kerim Kırat, hayatını kaybetti.

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Adana''nın Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde yaşandı. Z.K., evin içinde bulduğu babasının tabancasıyla oynamaya başladı. Bu sırada, tabanca ateş aldı, mermi Kerim Kırat'a isabet etti.

Yaralanan emekli uzman çavuş Kırat, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine alınan Kırat, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.

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