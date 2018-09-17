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4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi hastanelik etti : Aman Dikkat!..

Samsun'a bağlı ilkadım ileçesinde bulunan bir evde 4 yaşındaki çocuğun çakmakla çekyatı yakması sonucu çıkan yangında dumandan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

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4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi hastanelik etti : Aman Dikkat!..

Samsun'a bağlı ilkadım ileçesinde bulunan bir evde 4 yaşındaki çocuğun çakmakla çekyatı yakması sonucu çıkan yangında dumandan zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:42
4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi hastanelik etti : Aman Dikkat!..

Yangın, Samsun'a bağlı İlkadım ilçesinin Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Ajanslara yansıyan bilgiye göre, 4 katlı binanın zemin katındaki dairede 4 yaşındaki çocuğun çakmakla çekyatı yakması neticesinde daire içerisinde yangın çıktı. Duman etrafı sararken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de yangını büyümeden söndürmeyi başardı. 

Yangında dumandan etkilenen evde bulunanlar ile aynı apartmanda oturan 4'ü çocuk 8 kişi, ambulanslarla Samsun Emniyet Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. 

Uzmanlar çocukların erişebileceği yerlere çakmak, kibrit gibi yangın çıkaracak tehlikeli eşyaların konulmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.

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Son Güncelleme: 17.09.2018 11:46
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Adanalı 54 dakika önce

Abimle bende bi defa yakıyorduk cıktı yangın büyümeden annem gördü söndürdü Allahtan en iyisi byle yanıcı alet madde vs cocukların erişemediği yerlere konulmalı

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