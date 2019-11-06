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4 Kardeşin İntiharında Gerçek Ortaya Çıktı! Siyanür İçmişler!

İstanbul Fatih'te kapısına 'Dikkat siyanür var' yazılı not astıkları evlerinde cansız bedenleri bulunan 2'si kadın 4 kardeşin, ön otopside siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı. 48 ile 60 yaş arasındaki 4 kardeşin anne- babalarının ölümünün ardından birlikte yaşadıkları evde bulunan su bardakları, siyanürü suya karıştırıp, içtikleri ihtimali üzerine incelemeye alındı.

4 Kardeşin İntiharında Gerçek Ortaya Çıktı! Siyanür İçmişler!

İstanbul Fatih'te kapısına 'Dikkat siyanür var' yazılı not astıkları evlerinde cansız bedenleri bulunan 2'si kadın 4 kardeşin, ön otopside siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı. 48 ile 60 yaş arasındaki 4 kardeşin anne- babalarının ölümünün ardından birlikte yaşadıkları evde bulunan su bardakları, siyanürü suya karıştırıp, içtikleri ihtimali üzerine incelemeye alındı.

06 Kasım 2019 Çarşamba 16:24
4 Kardeşin İntiharında Gerçek Ortaya Çıktı! Siyanür İçmişler!

Korkunç olay, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında dün akşam yaşandı. Saat 23.00 sıralarında kapıda, 'Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin' yazılı notu gören apartman sakinleri durumu polise bildirdi. Polis de AFAD ekiplerine  bilgi verdi. Adrese gelen ekipler, özel kıyafetler giyip, maske takarak girdikleri evde, 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin adlı kardeşlerin cansız bedenlerini buldu. Kardeşlerin cenazeleri yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

SİYANÜR İÇMİŞLER

Yoğun siyanür kokusu olan cesetlere yapılan ön otopside kardeşlerin, siyanür içerek intihar ettikleri ortaya çıktı. Kesin otopsi raporu daha sonra çıkacak olan kardeşlerin evinde, olay yeri inceleme ekiplerinin bulduğu su bardakları, siyanürü suya karıştırarak içtikleri ihtimalini ortaya çıkardı. Öte yandan evde çok sayıda antideprasan da bulundu.

ANNE BABADAN BORÇ KALMIŞ

Anne-babalarının ölümünün ardından yüklü miktarda borç kaldığı öğrenilen kardeşlerin bu nedenle bir süredir sıkıntıda oldukları öne sürüldü. 

ARKADAŞLARI TEŞHİS ETTİ

Birinci dereceden akrabaları olmadığı ve tanıdıklarının Mersin’de yaşadığı ortaya çıkan kardeşlerin teşhislerini ise arkadaşları ile mahalle bakkalı yaptı. Adli Tıp Kurumu'nda Cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan teşhiste Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde modelist olan ve canlı modellik yapan Oya Yetişkin ile ablası Kamuran Yetişkin'i, Oya'nın iş arkadaşı, Yaşar ve Cüneyt Yetişkin’i ise mahalle bakkalı teşhis etti.

BİRİ OBEZİTE DİĞERİ SARA HASTASIYDI

Kardeşlerden Cüneyt Yetişkin’in kuryelik yaptığı, Kamuran Yetişkin’in obezite, Yaşar Yetişkin’in ise sara hastası olduğu öğrenildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

İstanbul Fatih'te biri öğretmen 4 kardeşin cesedi bulundu! Evin kapısına not bırakmışlar
İstanbul Fatih'te biri öğretmen 4 kardeşin cesedi bulundu! Evin kapısına not bırakmışlar
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