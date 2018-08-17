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4 Askerimiz Şehit Olmuştu : HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı

Adıyaman'ın Kömür Beldesi Belediye Başkanı HDP'li Hüseyin Yuka, terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

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4 Askerimiz Şehit Olmuştu : HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı

Adıyaman'ın Kömür Beldesi Belediye Başkanı HDP'li Hüseyin Yuka, terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

17 Ağustos 2018 Cuma 10:28
4 Askerimiz Şehit Olmuştu : HDP’li Belediye Başkanı gözaltına alındı

Adıyaman'ın Kömür Beldesi Belediye Başkanı HDP'li Hüseyin Yuka, terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Geçtiğimiz gün Kömür Beldesine bağlı Kaşköy’de mermer ocağının yakılması ve devamında yaşanan olaylarda 4 askerimizin şehit olduğu terör olayından sonra güvenlik güçlerimiz operasyonlarına devam ediyor. Daha önce 12 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek 8 kişiyi göz altına alan güvenlik güçleri bir operasyon daha gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, yaşanan terör olaylarıyla ilgili yardım ve yataklık yaptığı suçuyla HDP’li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka ve beraberinde 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan diğer 3 kişinin de terör örgütüyle bağlantılı kişiler olduğu bilgisine yer verildi.

Gözaltına alınan Belediye Başkanı sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynaklar; İHA

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Son Güncelleme: 17.08.2018 11:00
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