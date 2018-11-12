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38 Terörist Öldürüldü!

Jandarma Genel Komutanlığı iki hafta içerisinde 38 hain ve bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

38 Terörist Öldürüldü!

Jandarma Genel Komutanlığı iki hafta içerisinde 38 hain ve bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:35
38 Terörist Öldürüldü!

Jandarma Genel Komutanlığı iki hafta içerisinde 38 hain ve bölücü teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Jandarma Genel Kumtanlığı (JGK) resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "#Jandarma Genel Komutanlığınca; terörle mücadele harekatı kapsamında, son iki hafta içerisinde yurt genelinde yapılan operasyonlar sonucu toplam 38 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı hem terör örgütlerine hem de yurt içi asayiş uygulamalarında suçlulara göz açtırmıyor. 

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 9 Kasım 2018 tarhinde Ankara ve Tunceli’de PKK/KCK terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda, 11 şüpheli suça konu malzemelerle birlikte yakalanarak göz altına alındı.

Tarihi eser kaçakçılarına da göz açtırmayan Jandarma Balıkesir İvrindi ilçesinde, 8 Kasım 2018 tarihinde şüpheli bir şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramada; 8 ruhsatsız av tüfeği,1 ruhsatsız tabanca, 2 kılıç, 678 sikke ve birçok tarihi eser niteliği taşıyan malzeme ele geçirilerek şüpheliyi gözaltına aldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.11.2018 11:05
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terörist öldürüldü
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