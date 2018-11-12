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32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

32 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması ( FETÖ / PYD) operasyonunda gözaltına alınan 87 muvazzaf askerden 63'ü tutuklandı.

32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

32 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması ( FETÖ / PYD) operasyonunda gözaltına alınan 87 muvazzaf askerden 63'ü tutuklandı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 18:18
32 ilde dev operasyon! Çok sayıda asker tutuklandı

32 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması ( FETÖ / PYD)  operasyonunda gözaltına alınan 87 muvazzaf askerden 63'ü tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması ( FETÖ / PYD) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde, 9 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'un da aralarında bulunduğu 32 farklı ilde 103 muvazzaf asker hakkında düzenlenen operasyonda 87 şüpheli yakalandı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANARAK SERBEST KALDILAR

Yakalanan şüphelilerden 10'u etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında detaylı açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 77 şüpheli asker ise bugün çıkarıldıkları Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

63'Ü TUTUKLANDI, 16'SI ARANIYOR

Bu şüphelilerden 63 asker sorgularından sonra tutuklanırken; 2 şüpheli ev hapsi ile 10 şüpheli ise etkin pişmanlıktan yararlandıkları gerekçesiyle serbest bırakıldılar. Soruşturma kapsamında, 16 şüpheli ise halen aranıyor. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.11.2018 19:27
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ilde dev operasyon çok sayıda asker tutuklandı
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