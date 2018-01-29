31 Ocak'ta Mavi Ay Tutulması Olacak (Mavi Ay Tutulması Nedir? )

15 yılda bir gerçekleşen mavi ay tutulması için sayılı gün kaldı. En son 150 yıl önce gerçekleştiği söylenen mavi ay tutulması hakkında merak edilenler ve daha fazlası kpsscafe adresinde. Mavi ay tutulması nedir, nasıl oluşur? Mavi Ay aynı ay içinde görülen ikinci dolunaya verilen isimdir.

Ocak ayındaki ilk dolunay 2 ocak'taydı, 31 Ocak'taki dolunaysa tanım olarak mavi ay kapsamına giriyor. Mavi ayın diğer dolunaylardan bir farkı yok, ay mavi değil normal renginde olacak, fakat uydumuz ay yaklaşık 29 günde bir dolunay fazına geçmekte, yani mavi ay olayı tamamen gökbilimcilerin dikkatini çeken, diğer insanlar için o kadar ilgi duyulmayan bir durum.

İnternette yer alan bazı haberlerde söz konusu tutulmada ayın ve gökyüzünün mavi olacağı ya da tamamiyle gökyüzünün kızıl renge bürüneceğine yönelik bazı paylaşımlar dolaşıyor, haberimizin başında da belirttiğimiz gibi mavi ay tutulmasında ay da gök yüzü de tamamiyle normal olacak. Mavi ay tutulması çok nadir bir olay da değil aslında. Mavi ay tutulmasının her 2,7 yılda bir gerçekleştiği, bu seneyse iki kez gerçekleşeceği belirtiliyor. Peki neden 150 yılda bir gerçekleştiği söyleniyor? Bu durum Kuzey amerika için geçerli. Kuzey Amerika 'da mavi ay tutulması son olarak 150 yıl önce gerçekleşti.

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