Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 25°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
88356
ALTIN
245.656
DOLAR
5.9859
STERLIN
7.5601
EURO
6.6602

300 Bin Kişi Açık Havada Teravih Namazı Kılacak!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 1 Haziran’da İstanbul Yenikapı’da 300 binin üzerinde vatandaş ile birlikte açık havada teravih namazı kılacaklarını söyledi.

300 Bin Kişi Açık Havada Teravih Namazı Kılacak!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 1 Haziran’da İstanbul Yenikapı’da 300 binin üzerinde vatandaş ile birlikte açık havada teravih namazı kılacaklarını söyledi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 08:27
300 Bin Kişi Açık Havada Teravih Namazı Kılacak!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, başkanlık binasında dün basın mensupları için bir iftar yemeği verdi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar yemeğinin ardından konuşan Erbaş, dünyanın farklı coğrafyalarında ihtiyaç sahiplerine 100 bini aşkın gıda paketi ulaştırdıklarını, 200 bin kişiye iftar verdiklerini, yurt içinde 40 bin adet alışveriş kartı dağıttıklarını, yurt içinde 5 bin yurt dışında 11 bin çocuğuna bayramlık kıyafet yardımı yaptıklarını anlattı.

Toplamda 22 milyon liranın üzerinde yardım yaptıklarını açıklayan Erbaş, şunları söyledi:

“Bu çalışmalarımız artarak devam edecektir. Milletimizin yardım elini, büyük bir sorumluluk, hassasiyet ve şeffaflıkla, yurt içi ve yurt dışında ihtiyacı olan kardeşlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Buna ihtiyacımız var. Muhtacın yardım almaya ihtiyacı olduğu gibi, imkânı olanın, zenginin de yardım etmeye ihtiyacı var. Çünkü yardımlaşmak hepimize iyi gelecek. Hepimize iyilik getirecektir.

İnşallah 1 Haziran Cumartesi akşamı İstanbul Yenikapı’da 300 binin üzerinde vatandaşımızla açık havada teravih namazı kılarak bu yılın Ramazan ayını taçlandırmış olacağız. İstanbul’un fethinin 566’ını yıldönümü münasebetiyle Yenikapı’da İstanbullu kardeşlerimizle birlikte Enderun usulü teravih namazı kılacağız. Buradan bu faaliyetimizi de duyurmuş olayım.

Şimdiden Kadir gecenizi ve Ramazan bayramınızı tebrik ediyor, bu mübarek zamanların, sizlere, ailelerinize, milletimize ve tüm Müslümanlara huzur ve esenlik getirmesini cenabı Allah’tan niyaz ediyorum."

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
bin kişi açık havada teravih namazı kılacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Patron'dan Çalışanlara Dayak
Patron'dan Çalışanlara Dayak
Öğretmen oruç tutmayan öğrenciyi sınıftan kovdu
Öğretmen oruç tutmayan öğrenciyi sınıftan kovdu
Köpekleri telef etti diye sokak ortasında öldürdü !
Köpekleri telef etti diye sokak ortasında öldürdü !

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim