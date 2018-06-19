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30 Bin Suriyeli 24 Haziran 2018 Seçimlerinde Oy Kullanacak

Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı son dakika açıklamasında, 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerde 30 bin Suriyelinin oy kullanacağını dile getirdi.

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30 Bin Suriyeli 24 Haziran 2018 Seçimlerinde Oy Kullanacak

Başbakan Binali Yıldırım, yaptığı son dakika açıklamasında, 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerde 30 bin Suriyelinin oy kullanacağını dile getirdi.

19 Haziran 2018 Salı 11:37
30 Bin Suriyeli 24 Haziran 2018 Seçimlerinde Oy Kullanacak

Başbakan Binali Yıldırım'dan son dakika açıklaması geldi.

24 Haziran 2018 günü gerçekleşecek olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde, vatandaşlık hakkı kazanan 30 bin Suriyelinin oy kullanıp kullanamayacağı sorusu Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıt buldu. Edinilen son dakika habere göre, Başbakan Binali Yıldırım, Suriyelilerin seçimde oy kullanacaklarını açıkladı.

Buna göre toplamda 30 binden fazla, Türkiye vatandaşlığı hakkı kazanan Suriyeli seçimlerde oy kullanabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise daha önce yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: “Nasıl ki adrese kayıtlı olduğumuz sistem üzerinden bize bildirim geliyorsa, Türk vatandaşlığına geçenlere de bildirim gelecek. Şu sandıkta, okulda oyunuzu kullanabilirsiniz şeklinde bilgiler olacak. Oy kullanacak Suriyelilerin sayısı 50 bin civarında. 2017 yılı sonunda bu sayı yaklaşık 38 bindi. Ancak tabi ki 50 bin civarındaki bu sayı seçimin kaderini etkilemeyecek”

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Mine 1 saat önce

Amaç buydu zaten.

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Aybüke 17 dakika önce

Kaybedeceğini anlayınca suriyeliler de işin içine kattı

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