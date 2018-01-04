3 Yaşındaki Kızı 'Baba Evde Çıplak Bir Adam Var' Dedi ! Sonrası Korkunç

Üsküdar'da M.A. adlı şahış, işten eve erken geldiği sırada eşini bir erkekle yakalayınca çılgına döndü. Eşini karnından yaralayan M.A isimli adam, eşiyle birlikte yakaladığı güvenlik görevlisi Mehmet Çütçü'yü bıçaklayarak öldürdü. İstanbul'un göbeğinde dün yaşanan olaya ilişkin Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, işten eve erken gelen M.A. kapıda kızıyla karşılaştı.

Kızı 'Baba evde çıplak birisi var' dedi. Ardiyeye bakan M.A., iç çamaşırını giymeye çalışan M.Ç'yi karşısında görünce çılgına döndü. Eşi B.A.'da bu sırada 'Senden boşanacağım' deyince M.A çılgına döndü önce eşine bıçakla yaraladı, daha sonra aynı bıçakla eşinin sevgilisini öldürdü. M.A. olayla ilgili mahkemedeki ifadesinde, Çütçü'nün kendisine camla saldırdığını, ellerinin kesildiğini öne sürdü. M.A. "Bana camla saldırdı, ellerim kesildi. Ben daha önce evimize hırsız girdiği için arkadaşım Çetin'e de haber vermiştim. Biz boğuşarak merdivenlerden yuvarlandık. Bu sırada Çetin de geldi. Ardiyedeki adam elini beline doğru attı. Polis olduğunu, B.'yi sevdiğini, bana bırakmayacağını söyledi. Ben de silah çıkaracağını düşündüğüm için mutfaktan aldığım bıçakla kendimi korumak amacıyla bıçağı bir kaç kez sağ sola salladım. Eşimin nasıl yaralandığını bilmiyorum. Sonra bu şahıs evden ayrıldı. Ben de dışarı çıktım. Sahilde hava alıp asayişi aradım. Evime daha önce hırsız girdiği için bunun verdiği korku ve panikle hareket ettim" dedi.

Eşi B.A. ise şahsın ifadelerini yalanlayarak, "İkametimde gönül ilişkisi yaşadığım Mehmet Çütçü ile otururken eşim M. geldi. Bizi birlikte görünce sinirlendi. Mehmet Çütçü ve eşim tartışmaya başladı. Eşim, mutfaktan aldığı bıçağı önce bir kere karnıma sapladı. Daha sonra Mehmet''e saldırdı. Eşim eve geldiğinde yanında Çetin isimli arkadaşı vardı. Çetin onu tutmaya çalıştı. Mehmet yaralanınca eşim evden gitti. Ben de eşime senden boşanacağım deyip evden çıkıp hastaneye gittim. Olayla ilgili şikayetim yoktur" dedi. Mahkeme M.A'yı kasten adam öldürme suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

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