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3 yaşındaki Egemen'in feci sonu!

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde, oyun oynadığı bakkalın önünde otomobil çarpan Orta Mahalle Muhtarı Fatih Erbaş’ın 3 yaşındaki oğlu Egemen Erbaş hayatını kaybetti.

3 yaşındaki Egemen'in feci sonu!

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde, oyun oynadığı bakkalın önünde otomobil çarpan Orta Mahalle Muhtarı Fatih Erbaş’ın 3 yaşındaki oğlu Egemen Erbaş hayatını kaybetti.

22 Eylül 2019 Pazar 09:02
3 yaşındaki Egemen'in feci sonu!

Kaza, öğle saatlerinde Karpuzlu’nun Tütünlük Mahallesi Hürriyet Caddesi bulunan Orta Mahalle Muhtarı Fatih Erbaş’a ait bakkalın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Veli S. yönetimindeki 15 KB 634 plakalı otomobil, babasına ait bakkalın önünde oyun oynamakta olan 3 yaşındaki Egemen Erbaş’a çarptı. Ağır yaralanan Egemen bebek, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan bebek, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı.

Otomobil sürücüsü Veli S., yaşanan kazanın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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