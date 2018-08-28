3. Selim'in tahtını lojmanına taşıtan müdürle ilgili flaş gelişme!..

Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli skandallarla gündeme gelmişti. Yusuf Benli ile ilgili usulsüzlük soruşturması başlatıldı.

Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli hakkında tarihi kazı ve restorasyon çalışmalarının giderlerinde ve masraflarında usulsüzlük gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Valilik talebiyle bakanlık tarafından gönderilen iki üst düzey müfettişin soruşturma nitelikli incelemesi devam ediyor.



Habertürk'ten Zafer Samancı'nın hazırladığı habere göre; Yusuf Benli'nin adı ilk kez 2011'de gündeme gelmişti. O dönemde Topkapı Sarayı Müze Müdürü olarak görev yapan Yusuf Benli, sarayda bulunan Osmanlı Padişahı 3. Selim'e ait tahtı kendi kaldığı lojmanına taşıtmak istemişti. Yusuf Benli bu olaydan kısa süre sonra dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından görevden alınmış ve bir süre açıkta bekletilmişti.

2012 yılında ise Yusuf Benli'nin adı Konya Mevlana Müzesi tuvaletinde lavabo tezgahlarının altlarında karton kutu ve limon kasalarına konulmuş kemik ve tarihi çinilerle gündeme geldi. O dönem Mevlana Müze Müdürü olarak görev yapan Yusuf Benli "Bu kemikler çevre düzenlemesi yapılırken bulundu. Büyük bir kısmı hayvan, bazıları da insan kemiği. Ayrıştırarak gömmek için beklettik ama araya Mevlânâ törenleri girince iş uzadı. Çini parçaları da restorasyon sırasında elde edildi. Bunlar tarihi emanetlerdir, tekrar müzemize kazandırmak için en kısa zamanda halledeceğiz" şeklinde açıklama yapmıştı.

Konya Müzeler Müdürü olarak görevine devam eden Yusuf Benli'nin ismi bu kez kazı ve tadilat çalışmaları ile ilgili harcamalarla,masraf kalemleri ve giderlerle ilgili gündeme geldi. Yusuf Benli'nin sorumluluğunda başta Mevlana Müzesi olmak üzere Konya merkez ve ilçelerdeki tarihi mekanlarda yapılan kazı ve tadilat çalışmalarının harcamalarında usulsüzlük ihbarları üzerine Konya Valisi Yakup Canbolat tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan soruşturma nitelikli inceleme yapılması için müfettiş istendi. Bakanlık tarafından gönderilen 2 üst düzey müfettiş iddialarını soruşturmaya başladı.

Yusuf Benli'nin bakanlıktan aldığı ödeneğin bir kısmını işin belli bir bölümünü yaptırdığı ilgili firmaya ödediği, işin kalan kısmını ise müzelerde değişik görevlerde işçi kadrosunda olan elemanlara yaptırdığı öne sürüldü. Bu iş için işçilere ek ödeme de yapılmadığı iddia edildi. Yusuf Benli konuyla ilgili açıklama yapmayı reddetti. Konya Valisi Canbolat soruşturmanın devam ettiğini belirterek "Henüz müfettişler tarafından bize ulaşmış bir sonuç raporu yok. Konu titizlik içinde soruşturuluyor" açıklaması yaptı.

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