3 padişah 12 cumhurbaşkanı gördü

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Han tahta iken 1900 tarihinde Selanik'te hayata gözlerini açan ve çocuk yaşlarda ailesi ile birlikte Bursa'ya göç eden 118 yaşındaki Fatma Bingöl ikinci asra girdiği yaşamında 3 Osmanlı Padişahı 12'de cumhurbaşkanı gördü.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre; Selanik'te Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Han tahtta iken 1900 yılında dünyaya gelen Fatma Bingöl, çocuk yaşlarda ailesiyle Bursa'ya bağlı Karacabey ilçesine göç etti.

6 ÇOCUK 17 TORUN

118 yaşındaki Fatma Bingöl dünyaya 6 çocuk getirdi. 6 çocuğundan 17 torunu olan Fatma Bingöl şimdilerde yine Bursa'da 80 yaşındaki kızı ile birlikte hayatını devam ettiriyor.

118 yaşında olan Fatma Bingöl, 2. Abdülhamit, 5. Mehmed Reşad ve son padişah Mehmed Vahdeddin ile Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadarki 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık ediyor.

6 çocuğundan 4'nün ölümünü yaşayan Fatma Bingöl ilerleyen yaşı nedeniyle eskiye dair birçok şeyi hatırlayamıyor.

Bingöl ile beraber yaşayan 80 yaşındaki kızı Cemile Baltacı, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, annesine 2 yıldır baktığını anlattı.

Kendi eşinin de yıllar önce vefat ettiğini belirten Baltacı, "Annemin 6 çocuğundan 4'ü öldü. Ben ve 60 yaşında bir kardeşim hayattayız. Bunun dışında 17 torununun tamamı sağ." ifadelerini kullandı.

Baltacı, annesinin yaşlılık aylığıyla geçindiklerini anlatarak, "Günümüz bahçede ve evde oturmakla geçiyor. Annem öğleye kadar uyur. Sonra ben onu çıkarıp gezdiririm. En büyük kızı benim. Annemin kulakları duymuyor. Ben de dizlerimden rahatsızım." şeklinde konuştu.

113 YAŞINA KADAR TARLADA ÇALIŞTI

Mahalle Muhtarı Mustafa Ateş "Fatma ninemiz 118 yaşında ve 5 yıl öncesine kadar domates bahçesinde çalışıyordu. 113 yaşına kadar tarlalarda çalıştı. Erken evlenmiş, 6 çocuğu olmuş onları anlatıyordu. Şu an marketten ekmeğini bile kendisi alır. Sadece kulakları ağır işitiyor. Bir de geçmişi tam hatırlayamıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

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