3. Havalimanı’nın açılış tarihi değişti

Kokpit haber sitesinde yer alan habere göre, 3. Havalimanı'nın açılışı konusunda işletmeci ve inşaatı yapan İGA, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Türk Hava Yolları (THY) arasında mutabakat sağlandı. Haberde havalimanının 31 Aralık 2018 tarihinde açılması konusunda el sıkışıldığı açıklaması yaptı.

Başta Türk Hava Yolları olmak üzere taşınma işlemi 31 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Operasyon, 31 Aralık 2018 tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Yeni Havalimanı'na kayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan daha önce, havalimanı açılışının 29 Ekim 2018 tarihinde olacağını söylemişti.

3. Havalimanı inşaatı işçileri geçtiğimiz günlerde çalışma koşullarının kötü olması nedeniyle eylem başlatmıştı. Uzmanlar eylemden dolayı açılışın ertelenebileceğine vurgu yapmıştı.

Tahmin edilen gibi oldu ve 3.havalimanının açılış tarihi değiştirildi.

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