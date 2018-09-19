Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

3. Havalimanı'nda eylem yapan işçilere 24 tutuklama

İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında eylem yaptığı için gözaltına alınan 600 kadar işçiden 24'ü tutuklandı.

banner396

3. Havalimanı'nda eylem yapan işçilere 24 tutuklama

İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında eylem yaptığı için gözaltına alınan 600 kadar işçiden 24'ü tutuklandı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 08:37
3. Havalimanı'nda eylem yapan işçilere 24 tutuklama

İstanbul Yeni Havalimanı inşaatında geçtiğimiz günlerde çıkan olaylarda çok sayıda işçi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan işçilerden 43 kişi dün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. 15 kişi adli kontrol, 28 kişi ise "Kamu Malına Zarar Verme", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "Polise Mukavemet", "İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali" suçlarından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 

Mahkeme 24 kişiyi tutuklarken 19 kişiyi ise adli kontrol uygulanmasına karar verdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
havalimanı nda eylem yapan işçilere tutuklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversiteler Aile Şirketine Döndü!..
Üniversiteler Aile Şirketine Döndü!..
Türk vatandaşlığına geçiş ucuzladı
Türk vatandaşlığına geçiş ucuzladı
Suriyeliler Milletvekili ve Belediye Başkanları Çıkaracak!..
Suriyeliler Milletvekili ve Belediye Başkanları Çıkaracak!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim