3. havalimanı inşaatında üç işçi gelmeyen servisi ıslıkla protesto ettikleri için tutuklandı

Birgün'ün hazırladığı habere göre, 3. havalimanı inşaatında geçtiğimiz salı günü üç işçi daha tutuklandı.

İşçilerin tutuklanma nedeni olarak, şiddetli yağmur ve rüzgara karşın servislerin gelmemesini ıslıkla protesto etmeleri olduğu öne sürüldü.

Böylece havalimanı inşaatında insanlık dışı çalışma koşullarını protesto ettikleri için tutuklanan işçi sayısı 3 işçi ile birllikte 27'ye yükseldi.

İnşaat işkolunda faaliyet gösteren üç sendika, tutuklu işçilerin serbest bırakılması ve işçilerin tüm taleplerinin karşılanması için emekten yana tüm kişi ve kurumlara dayanışma çağrısı yaparak, hazırladıkları bildirileri ilgili makamlara gönderdiler.

3. HAVALİMANINDA NE OLMUŞTU?

3. Havalimanı inşaatında kötü çalışma şartlarının düzeltilmesi talebiyle 14 Eylül 2018 tarihinde iş bırakma eylemi yapan binlerce işçiden 600'e yakını gözaltına alınmış, 24'ü de tutuklanmıştı.

Diğer taraftan İGA yetkilileri, basına verdikleri demeçlerde, işçilerin taleplerinin haklılığını kabul etmiş ve sorunları gidermek için harekete geçeceklerini açıklamışlardı.

Şantiyede şu an: Yine yağmurun altında bekleyen yüzlerce işçi, yine ıslıklar... #KöleDeğiliz pic.twitter.com/MP4YVQFc7P — İnşaat-İş Sendikası (@insaatsendika) 26 Eylül 2018

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA