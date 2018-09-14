3. havalimanı inşaatında işçiler eylem başlattı

Evrensel gazetesinin aktardığına göre, İstanbul'da 3. havalimanı inşaatında çalışan işçiler, kötü çalışma koşulları nedeniyle bu sabah mesai başlama saatinde eylem başlattı. Yağmur altında uzun süre servis beklediklerini, şantiyedeki yemek ve barınma imkanlarının çok kötü olduğunu vurgulayan işçiler, çalışma koşullarının düzeltilmesini istediklerini bildirdi.

Sabah saatlerinde şantiye önünde toplanan çok sayıda işçi, gece vardiyasından çıkan işçileri götürecek olan servislerin çıkışına engel olarak tepkilerini dile getirdi.

Bir işçi, "Odalarımız tahta kurusu, pire dolu. Her gün iki tane ölü çıkıyor. Her gün yaralı arkadaşlarımız var" ifadelerini kullandı.

İşçiler eylem sırasında "İşçiyiz haklıyız söke söke alırız" sloganı attı.

İnşaat-iş sendikasının Twitter hesabında yapılan açıklamada "3. havalimanı şantiyesinde arka arkaya yaşanan iş cinayetleri ve iş kazalarından dolayı, çalışma koşullarının giderek ağırlaşmasından dolayı üyelerimizin de içinde bulunduğu iş durdurma eylemi gerçekleşmektedir" denildi.

3.HAVALİMANINDA EYLEMDEYİZ



3.Havalimanında şantiye sahası içerisinde biz işçilerin kullandıkları servislerin yetersiz olması nedeniyle bu sabah eyleme başladık.



Basın açıklamamız : https://t.co/MF3hDJDFX5 pic.twitter.com/hP1nMOSeFl — İYİ-SEN (@insaatiscilerii) 14 Eylül 2018

Video çeken işçi arkadaşlarımıza ve üyelerimize “video çekimi yapanlar tek tek belirlenip cezalandırılacaktır” denilerek tehdit edildi. pic.twitter.com/CZylQRyisJ — İnşaat-İş Sendikası (@insaatsendika) 14 Eylül 2018

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