3. Havalimanı inşaatı işçileri başardı: 15 maddelik talep listesi kabul edildi

Kısa bir süre sonra işçiler ile jandarma arasında gerginlik yaşandı. Jandarma, işçilere tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti.
İşçilerin yapılan müdahalelere rağmen ısrarlı eylemleri sonucunda 15 maddelik talep listesi kabul edilmek zorunda kaldı.
Eylemin büyümesinin ardından havalimanı yönetimi, işçi temsilcileriyle görüşmek istedi. Şirket yöneticileri, işçilerin kendilerine sunulan 15 maddelik taleplerin tümünü kabul etti.
İşte kabul edilen 15 maddelik talep listesi;
- Eyleme katılan işçiler işten atılmayacak.
- Habersiz şekilde işten atılanlar işe iade edilecek.
- Servis sorunu çözülecek.
- Yatakhane, lavabo, banyo temizlikleri düzenli olarak yapılacak, tahtakurusu sorunu çözülecek.
- Revir personelinin işçilerle ilgilenmesi, gerekli sağlık malzemelerinin temin edilmesi sağlanacak, işçilere dönük aşağılayıcı muamele engellenecek.
- Maaşların tamamı hesaba yatırılacak, elden maaş ödemesi yapılmayacak.
- Geçmişe dönük ödenmeyen ücretler ödenecek.
- İşçi ve formenler aynı yemekhanede yemek yiyecek.
- Sorunlara sebep olan İGA yetkilileri görevden alınsın.
- Talepler basın karşısında okunacak.
- İş cinayetleri çözülecek.
- 6 aydır maaşları yatırılmayan işçilerin ödemelerinin yapılması.
- Bayram ikramiyesi verilmesi.
- Azerbaycanlı işçilerin bulunduğu ekibin başı Selim Öztürk'ün yarattığı mağduriyet dolayısıyla işten atılması.
- İşçi kıyafetlerinin verilmesi.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
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