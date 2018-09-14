3. Havalimanı inşaatı işçileri başardı: 15 maddelik talep listesi kabul edildi

3. Havalimanı inşaatında çalışma koşullarını protesto eden işçiler, iş bırakma eylemi başlatmıştı. Sloganlar atan işçiler, çalışma koşullarının düzeltilmesini talep etti. Eylem yapan işçilere jandarma biber gazı ile müdahale ederek dağıttı. Havalimanı İnşaat Yönetimi ile yapılan görüşmeler sonrası, işçilerin 15 maddelik talep listesi kabul edildi.