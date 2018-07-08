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3 Gazete, 1 TV Kanalı ve 12 Dernek KHK ile Kapatıldı-İşte Liste

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararname ile bazı dernekler, gazeteler ve bir adet tv kanalı kapatıldı.

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3 Gazete, 1 TV Kanalı ve 12 Dernek KHK ile Kapatıldı-İşte Liste

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararname ile bazı dernekler, gazeteler ve bir adet tv kanalı kapatıldı.

08 Temmuz 2018 Pazar 08:57
3 Gazete, 1 TV Kanalı ve 12 Dernek KHK ile Kapatıldı-İşte Liste

Bugün yayımlanan 701 sayılı KHK ile 12 dernek, 3 gazete ve 1 televizyon kanalı kapatıldı.

KHK'da yayımlanan hüküm şu şekilde;

Olağanüstü Hal Kapsamında çıkartılan 701 sayılı KHK Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca, devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu tespit edilen

KAPATILAN DERNEKLER

- Adıyaman Fem Dershanesi Mezunları ve Mensupları Derneği (Adıyaman),

- Furkan İlim ve Hizmetleri Derneği (Ankara),

- Suffem Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (Ankara),

- Anadolu İlim Kültür Eğitim Yardımlaşma Derneği (Ankara),

- Furkan Eğitim ve Hizmet Derneği (Gaziantep),

- Özer Hukuk ve Düşünce Derneği (Kahramanmaraş),

- Kahramanmaraş Uluslararası Öğrenciler Derneği (Kahramanmaraş),

- Kilis İmam Hatip Lisesi Mensupları ve Hafızları Derneği (Kilis),

- Beyaz Laleler Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (Kocaeli),

- Furkan Eğitim ve Dayanışma Derneği (Malatya),

-Samsun Özgürlükçü Gençlik Derneği (Samsun) ile

- Viranşehir Sanayici ve İşadamları Derneği (Şanlıurfa) kapatıldı.

KAPATILAN GAZETE VE TV KANALI

Aynı sebeplerden ötürü, İstanbul'da yayım yapan Halkın Nabzı ve Özgürlükçü Demokrasi ile Diyarbakır'da çıkan Welat gazetelerinin yanı sıra Avantaj TV'nin (Avantaj Televizyon Yayın Hizmetleri AŞ) yayım hayatı sona erdirildi.

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