3 Bin Kişi Hedefleniyordu , 9 Bin Kişi İş Sahibi Oldu

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, istihdam seferberliği kapsamında geçtiğimiz sene 3 bin kişilik yeni istihdam hedeflediklerini fakat rakamın 3 katı aşıldığını söyledi. Yozgat il İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2018 Ocak Toplantısı, hükümet konağında , Vali Kemal Yurtnaç'ın başlanlığında gerçekleşti.

İstihdamın geliştirilmesi, artı istihdam sağlanması için önemli çalışmalar yapıldığını söyleyen Vali Yurtnaç,"Geçen yıl 3 bin sayısını hedeflemiştik, bu sayı yıl sonuna kadar 9 bin 46'yı buldu. İlave olarak Yozgat'ta istihdam konusunda neler yapabilirizin çalışmalarını yapıyoruz.Yurt içi ve yurt dışında toplantılar yapıp iş adamlarımızı ilimize davet ettik. Yozgat'ın sunduğu fırsatları, 5. Bölge teşvikleri nelerdir onları anlattık, daha sonra küçük gruplara böldük, onlarla Yozgat'a iş yerlerinin bir kısmını getirmeleri konusunda çalışmalarda bulunduk. Bu çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Yapılan görüşmeler neticesinde dört firmanın OSB'ye yatırım yapması konusunda sözleşme yapıldığını söyleyen Yurtnaç, firmaların bin 200 kişiye iş imkanı sağlayacağını söyledi. Yurtnaç, "Devleti iş kapısı algısından kurtarmak gerekiyor. Bu projenin tüm Türkiye'de uygulanması için gayret edeceğiz. Alanda gördüğümüz sorunların ortadan kaldırılması ve firmaların desteklenmesi açısından bu çalışmayı başlattık. Programı ikiye ayırıyoruz, birincisi teknik kadro destek programı, ikincisi idari kadro destek programı. Amacımız devleti tek işveren kapısı algısından kurtarmak. Aynı zamanda esnafları kurumsallaştırmak. Esnafın yanında çalışan personelleri sigortalı hale getirmek." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA