26 yıl Sonra Cesedi Bulunan Türk Dağcı

Alpler’de 26 yıl sonra cansız bedeni bulunan Türk dağcı, baba ocağına getirildi. Oğlunun cenazesini almak için havaalanına gelen baba Yusuf Tarım, yaptığı açıklamada, “26 sene sürekli ümidimiz vardı bulunur diye. Fakat 26 sene uzun bir müddet. Bazı kayıplar 30-40 yıl sonra ortaya çıkıyordu. Hiç olmazsa bir mezarı olacak diye buruk bir sevinç yaşıyoruz. Hem seviniyor hem de üzülüyoruz. Bugünümüze şükrediyoruz. Oğlumun kaybolduğu dağlara çıktım ama oraya gidince ümidim kaybolmuştu. 2 sene üst üste giderek oğlumun aranması çalışmalarına bizzat katıldım” ifadelerini kullandı.

Cenaze morg aracına alınan Hasan Tarım’ın tabutu, Kayseri’deki Cem evinin morguna kaldırıldı. Tarım, Sarız ilçesine bağlı Kırkırsak Mahallesi’nde toprağa verilecek.

Kaynaklar; DHA

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