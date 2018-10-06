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26 yıl Sonra Cesedi Bulunan Türk Dağcı

Bundan tam 26 yıl önce Alp dağlarında kaybolan ve cansız bedeni geçtiğimiz Ağustos ayında bulunan Hasan Tarım isimli Türk Dağcı'nın cenazesi Frankfurt'tan tarifeli uçakla memleketi Kayseri'ye getirildi. Türk Dağcıyı ailesi boynundaki kolyeden teşhis etmişti.

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26 yıl Sonra Cesedi Bulunan Türk Dağcı

Bundan tam 26 yıl önce Alp dağlarında kaybolan ve cansız bedeni geçtiğimiz Ağustos ayında bulunan Hasan Tarım isimli Türk Dağcı'nın cenazesi Frankfurt'tan tarifeli uçakla memleketi Kayseri'ye getirildi. Türk Dağcıyı ailesi boynundaki kolyeden teşhis etmişti.

06 Ekim 2018 Cumartesi 21:51
26 yıl Sonra Cesedi Bulunan Türk Dağcı

Alpler’de 26 yıl sonra cansız bedeni bulunan Türk dağcı, baba ocağına getirildi. Oğlunun cenazesini almak için havaalanına gelen baba Yusuf Tarım, yaptığı açıklamada, “26 sene sürekli ümidimiz vardı bulunur diye. Fakat 26 sene uzun bir müddet. Bazı kayıplar 30-40 yıl sonra ortaya çıkıyordu. Hiç olmazsa bir mezarı olacak diye buruk bir sevinç yaşıyoruz. Hem seviniyor hem de üzülüyoruz. Bugünümüze şükrediyoruz. Oğlumun kaybolduğu dağlara çıktım ama oraya gidince ümidim kaybolmuştu. 2 sene üst üste giderek oğlumun aranması çalışmalarına bizzat katıldım” ifadelerini kullandı.

Cenaze morg aracına alınan Hasan Tarım’ın tabutu, Kayseri’deki Cem evinin morguna kaldırıldı.  Tarım, Sarız ilçesine bağlı Kırkırsak Mahallesi’nde toprağa verilecek. 

Kaynaklar; DHA

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Son Güncelleme: 06.10.2018 22:47
Anahtar Kelimeler:
yıl cesedi bulunan türk dağcı
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