26-27 Mayıs AÖF Sınav Soruları Yayımlandı! AÖF Ders Geçme Notu

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nce 26-27 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen sınavlara ait sorular ve cevap anahtarları yayımlandı. AÖF Bahar Dönemi Final soruları ve cevaplarına ilişkin Anadolu Üniversitesi'nin resmi facebook hesabından duyuru yapıldı. Söz konusu duyuruda öğrencilerin sınav sorularına ekampus.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve şifrelerle oturum açarak erişilebileceği bildirildi.

AÖF Ders Geçme Notu ve Diğer Detaylar :

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ

ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ ESASLARI